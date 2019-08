En 1978, Hugues de Montalembert a été agressé à New York par deux hommes venus le voler. Lors d’un affrontement violent, l’un d’eux lui a jeté un décapant au visage. En quelques heures, il s’est retrouvé aveugle. Cet ouvrage est le fruit de trente ans de réflexion sur les conséquences de cette nuit-là.

Avec une concision et une force remarquables, mêlant la pensée actuelle aux extraits de son journal intime d’alors, l’auteur retrace, sans jamais s’apitoyer sur son sort, ce par quoi il a dû passer : accepter que la vie bascule brutalement, se rééduquer pour retrouver, autant que possible, une existence libre et indépendante, savoir se faire aider mais aussi savoir établir avec les autres une relation dans laquelle sa condition se ferait oublier. De façon étonnante, il a continué à voyager seul à l’autre bout du monde, et même à voir, bien qu’il ait perdu l’usage de ses yeux.

Mi-témoignage, mi-essai, ce livre est aussi une méditation inspirée sur les ressources dans lesquelles nous pouvons puiser pour affronter les pires épreuves.

Hugues de Montalembert était peintre et réalisateur de films documentaires avant son agression. Il vit le plus souvent à Paris et donne des conférences sur la littérature dans diverses universités.

Regarder au-delà, Hugues de Montalembert, édition Anne Carrière (sorti le 10 mars 2011)