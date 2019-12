Regard sur le handicap : Le club Hanployeurs s’engage

Emploi et handicap : Le club Hanployeurs s’engage à changer le regard sur le handicap

La Fondation des Amis de l’Atelier lance le Club Hanployeurs, le 1er collectif d’entreprises souhaitant s’engager sur l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et pour changer le regard sur le handicap.

« Il est prioritaire de changer le regard sur le handicap et de déconstruire les préjugés, auprès des dirigeants, des DRH mais aussi plus largement auprès des équipes, commente la Fondation des Amis de l’Atelier. Changer le regard passe par la sensibilisation et l’information afin de démystifier, mettre en avant les compétences, les facultés d’apprentissage et d’adaptation de très nombreuses personnes en situation de handicap. C’est l’objectif du Club Hanployeurs.

Il va également promouvoir auprès de ses membres les initiatives déjà entreprises par La Fondation telles que le Duoday et le Duo2, une journée en duo dans un Esat de la Fondation, et proposera des réunions de sensibilisation pour les équipes en interne ». Le Club Hanployeurs permet aussi aux entreprises d’échanger avec des professionnels qui accompagnent les personnes handicapées dans leur projet d’insertion professionnelle ou leur maintien en entreprise, pour connaître tous les dispositifs, obligations et solutions qui sont disponibles, les évolutions réglementaires et les manières d’y faire face.

La Fondation des Amis de l’Atelier accueille et accompagne plus de 2 800 personnes en situation de handicap mental, psychique ou porteurs de troubles du spectre autistique, au sein de ses 76 établissements et services. Elle a pour objectif principal de favoriser l’inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail « ordinaire ». Elle a lancé en novembre 2018 la plateforme Insertion et Hanploi.

Plus obtenir d’infos sur le club Hanployeurs, rendez-vous sur le site internet et la page dédiéé : http://www.fondation-amisdelatelier.org/le-club-hanployeurs