Regard sur le handicap : Le Tiktokeur Arthur Baucheron en contre-champ

Devenu star du réseau social Tiktok entre mars et mai 2020, le jeune bordelais Arthur Baucheron, âgé de 19 ans, sort son premier livre autobiographique intitulé « Les Roues sur Terre, la tête dans les étoiles » dans lequel il pose un regard sur le handicap et sa nouvelle notoriété.

Un regard lucide et amusant sur le handicap

En mars 2020, alors que la France se trouve confrontée à la pandémie, Arthur Baucheron, jeune lycéen bordelais se lance en soldat de l’inclusion. En effet, en créant son compte TikTok, le futur étudiant en communication entrevoit l’espoir d’une meilleure visibilité de la différence. Selon le CSA, les personnes en situation de handicap ne seraient représentées dans les programmes de télévision qu’à hauteur de 0,6%. En rassemblant près de 800 000 abonnés, Arthur espère « parler du handicap aux jeunes à travers TikTok » en partageant son regard.

Porteur d’une amyotrophie spinale de type II, Arthur vit sans complexes. Cette maladie génétique rare consiste en une incapacité de se tenir debout et de marcher. Elle entraîne aussi une diminution des mouvements corporels consécutifs à une scoliose.

Au travers de cet ouvrage richement illustré et aux chapitres très accessibles à un public jeune, Arthur dévoile un optimisme philosophique. Ainsi, au milieu des doutes et des angoisses présentes dans sa vie, il choisit de distiller ce trait de caractère.

Dans ces pages, moyennant anecdotes et recul sur lui-même, il poursuit sa mission malgré lui. Faire évoluer le regard porté sur le handicap. Il enseigne même des leçons de dépassement de soi. Et cela, aux côtés de ses amis Flore, Nélia, amputée d’une jambe, et Martin, devenu tétraplégique à l’âge de 25 ans. Pour eux, rien ne semble trop difficile.

Une invitation au palais de l’Élysée au service du handicap

Cette notoriété a trouvé écho jusqu’aux plus hautes sphères de l’État. Accueilli par Gabriel Attal, Arthur Baucheron a vécu deux jours au palais présidentiel lors du Duo Day de novembre 2021. Pendant un temps, il a participé à la vie du pays en saluant le couple Macron et accédant même aux espaces les plus privés de l’endroit.

L’auteur et vidéaste consacre un chapitre entier à son expérience. Pourtant, il assure ne pas vouloir faire de politique. Pour Arthur, le handicap ne doit pas « être un frein au bonheur et à la réalisation des rêves ». En ce sens, il s’emploie à ouvrir davantage les regards et à dénoncer les préjugés sur le handicap. En deux ans, son message ne cesse de franchir les frontières de sa communauté.

Comment se procurer l’ouvrage ?

Disponible en librairie depuis la fin du mois d’avril, ce livre destiné à changer le regard sur le handicap se vend aux alentours de 17 euros. Édité par First Éditions, celui-ci prolonge donc sur papier, les aventures de celui qui fêtera son vingtième anniversaire en décembre 2022. Pour en savoir plus sur cet ouvrage ou pour vous l’offrir cliquez-ici.

Alex Renaud-Bourbon

