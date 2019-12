Réforme du permis de conduire : « Il ne faut pas négiger la qualité au profit de la quantité”

Victimes & Citoyens est convaincue que le permis en l’état actuel doit être modifié, mais pour Vincent Julé-Parade, vice-président de l’association, « il ne faut pas négliger la qualité au profit de la quantité des permis délivrés».



La réforme, qui s’organise renforcera l’éducation et la sensibilisation aux règles essentielles de la sécurité routière « tout au long de la vie », comme le préconise depuis plusieurs années l’association. Néanmoins, Victimes & Citoyens regrette que le gouvernement délègue aux assureurs et aux auto-écoles la prise en charge du rendez-vous post permis : les jeunes conducteurs étant les plus exposés aux risques d’accidents !

L’association reste attentive à l’ensemble des initiatives en faveur de l’amélioration de la sécurité routière et poursuit ses actions de prévention et de sensibilisation dans toute la France.

VICTIMES & CITOYENS est une association de victimes et de parents de victimes de la route. Soutenue par le Ministère de la Justice et la Délégation Interministérielle à la Sécurité routière, elle mène des actions de prévention sur les routes, dans les établissements scolaires ou dans des entreprises. L’association offre aussi un service d’assistance et de conseils gratuit aux victimes d’accident.