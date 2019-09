Réforme des retraites et pénibilité: “Du flan”, peste Chérèque (CFDT)

PARIS, (AFP) – Le secrétaire général de la CFDT François Chérèque a déclaré sur RMC que la réforme des retraites entrée en vigueur vendredi était, sur le volet pénibilité, “du flan”.

Interrogé sur ce qui le choquait le plus dans la réforme, M. Chérèque a d’abord mentionné le cas de “ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui, pour certains, vont cotiser 44 ans”, par exemple “ceux qui ont commencé en apprentissage à 16 ans”, alors que la réforme de 2003 “leur permettait de partir à 58 ans et de ne cotiser que 42 ans”. “Cela me choque”, a-t-il dit.

“La deuxième chose qui me choque le plus, c’est les mensonges. On se rend compte que cette réforme, (sur) l’aspect pénibilité, c’était du flan”. Selon lui, réunir les deux critères exigés d’un taux d’invalidité de 10% et d’une exposition pendant 17 ans à des travaux pénibles, pour pouvoir partir à 60 ans, “est quasiment impossible à faire pour une partie des personnes”.

“Aujourd’hui, on n’a que quelques centaines de personnes qui peuvent bénéficier de ces départs anticipés pour pénibilité, donc c’était un mensonge”

de la part du gouvernement de présenter ce dispositif comme avantageux, a pesté le dirigeant syndical.

Pour François Chérèque, c’est “la démonstration que la réforme est doublement injuste pour les ouvriers”.

Le leader cédétiste a aussi estimé que “si la gauche revient au pouvoir, il faudra qu’elle se pose la question, non pas de revenir en arrière, mais de faire autre chose, de faire un système plus juste, à la carte, avec des choix individuels”, en prenant en compte principalement “la durée de cotisation”.

A la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), on indiquait vendredi qu’environ 300 dossiers de demande de départs anticipés au titre de la pénibilité étaient en cours d’instruction par les caisses.

Lors de la présentation de sa réforme, le gouvernement avait tablé sur 30.000 départs par an par le biais de ce nouveau dispositif, entré en vigueur vendredi.

De son côté, la FNATH (association de personnes malades, accidentées de la vie et handicapées) a dénoncé dans un communiqué “le parcours du combattant”

imposé à “des personnes usées” pour faire valoir leur droit à une retraite anticipée.

“Le volet pénibilité de la réforme des retraites aurait dû bénéficier dès (le 1er juillet) aux premiers bénéficiaires. Mais, la FNATH n’a pu que constater l’impossibilité devant laquelle elle s’est heurtée pour déposer des dossiers avant la date du 1er juillet et donc pour faire appliquer dans les délais des textes compliqués et restrictifs”, a ajouté l’association.