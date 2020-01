Refonte du portail de l’accueil temporaire

Baptisé « Portail de l’accueil temporaire et des relais aux aidants », il propose plusieurs nouveautés. Le visiteur trouvera les solutions d’accueil pour personnes âgées dans le guide en ligne des places d’accueil temporaire dont l’accès est libre et gratuit. Il pourra aussi connaître les disponibilités effectives grâce au système d’aide à la recherche et la réservation d’accueil temporaire pour les personnes en situation de handicap (SARAH) – dans la mesure où les structures en sont équipées… Quant aux actions de soutien au développement des formules diversifiées d’accueil temporaire, elles sont désormais effectuées dans le cadre du Groupement de coopération sociale et médico-sociale AIDER (Actions pour l’Information, le Développement et les Etudes sur les Relais aux aidants) en cours de constitution.