Confinement et auto rééducation de la paralysie cérébrale

Le Centre des Massues – Croix-Rouge Française (LYON) a développé ces dernières années deux livrets d’auto-rééducation à l’attention des enfants atteints de paralysie cérébrale et de leur famille.

En cette période de confinement, le Centre des Massues et la SFERHE (Société Francophone d’Etudes et de Recherche sur les Handicaps) souhaitent partager ses deux livrets d’auto-rééducation à l’attention des enfants atteints de paralysie cérébrale et de leur famille, et les diffuser au plus grand nombre.

Vous pouvez les télécharger sur les liens suivants :

N’hésitez pas à diffuser l’information dans votre réseau