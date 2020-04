Confinement et auto rééducation de la paralysie cérébrale

Le Centre des Massues – Croix-Rouge Française (LYON) a développé ces dernières années deux livrets d’auto-rééducation à l’attention des enfants atteints de paralysie cérébrale et de leur famille.

En cette période de confinement, le Centre des Massues et la SFERHE (Société Francophone d’Etudes et de Recherche sur les Handicaps) souhaitent partager ses deux livrets d’auto-rééducation à l’attention des enfants atteints de paralysie cérébrale et de leur famille, et les diffuser au plus grand nombre.

Vous pouvez les télécharger sur les liens suivants :

À découvrir également :

Des exercices filmés à faire chez soi, seul ou avec l’aide des assistants de vie ou des aidants familiaux ont été mis en ligne. Mises à disposition par l’institut Motricité Cérébrale (IMC), ces vidéos ont été réalisées par un de ses formateurs, David Guedin, kinésithérapeute depuis 22 ans dans le handicap moteur. Elles portent sur la musculation :

la méthode Tabata assis-debout,

l’intérêt de pratiquer de la musculation à haute intensité notamment,

le retour d’expérience de deux jeunes qui pratiquent la musculation à haute intensité.

Le contenu de la page va être enrichi au fil des jours. Plus d’informations en suivant ce lien

N’hésitez pas à diffuser l’information dans votre réseau