Témoignages sur le cancer : un recueil réunit soignés, soignants et aidants

L’association C My New Me prépare la publication d’un recueil de témoignages sur le thème du cancer qui donnera la parole aux personnes malades mais aussi patients guéris, à leurs aidants et aux soignants.

Réunir dans un même ouvrage les témoignages de 100 malades, soignants et aidants qui côtoient ou ont côtoyé le cancer, telle est la vocation du recueil que prépare actuellement C My New Me, collectif de soutien aux malades du cancer. L’objectif ? poursuivre la lutte contre la maladie. Ce collectif, devenu association, est une tribune créée en octobre 2018 pour tous les malades du cancer, leurs soignants et leurs proches. Sa principale mission est de promouvoir la réinvention de soi comme levier de résilience. C My New publie chaque semaine deux témoignages sur ses réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram mais également sur son site web. Des témoignages qui sont suivis par plus de 5000 personnes.

C’est Luz d’Ans, présidente du collectif, qui a créé l’association C My New Me le 13 octobre 2018. L’idée lui est venue à l’occasion des cinq ans de rémission d’un cancer du sein, diagnostiqué au cours de sa troisième grossesse. Cette femme a vécu un cancer très difficile : peur de la mort, douleurs intenses, chagrin profond. Mais la plus grande difficulté de Luz a été l’isolement, qu’il soit social ou professionnel. C’est donc dans ce contexte que s’inscrit son projet, pour aider les personnes concernées par le cancer à se sentir accompagnés dans cette épreuve ardue.

Le parcours de Luz D’Ans lui a aussi permis de rencontrer des personnes formidables qui lui ont donné de l’espoir et l’ont fait grandir. Ces rencontres l’ont inspirée.

Un projet significatif

Aujourd’hui, C My New Me a pour ambition de donner le jour à un ouvrage imprimé. « C’est mon nouveau moi », ce recueil papier réunirait 100 témoignages de malades, aidants et soignants face à l’épreuve du cancer. Ces prises de paroles sur le cancer de 100 personnes différentes auront comme contenu la façon dont les malades se sont servis de cette maladie pour se réinventer et rebondir dans leur vie sans se laisser abattre.

Cet ouvrage aura un double objectif : apporter de la force et de l’espoir à tous ceux qui traversent actuellement la maladie ainsi que des ressources concrètes pour continuer à s’accrocher. L’autre but de ce livre est de briser le tabou et de libérer la parole autour de ce sujet si sensible.

Il est important de notifier que ce projet est le premier recueil de ce type rassemblant autant de témoignages sur le cancer. Il est disponible en pré-commande depuis le 7 avril.

Cette œuvre vous redonnera le sourire car elle s’inscrit dans la continuité de la pensée de Luz d’Ans comme nous le confirme Mary-Tahra : « Parler du crabe avec humour était évident, car rire est important pour garder un moral de fer ». Certains témoignages vous feront relativiser face à la maladie : « je suis sortie plus forte de cette épreuve » confie Marie-Pierre. Magali, elle, s’est découvert une véritable force : « J’ai découvert que j’avais bien plus de force que ce que je pensais ». Ce livre contiendra des illustrations d’Eric Grelet ainsi qu’un glossaire des initiatives associatives, entrepreneuriales et artistiques des personnes ayant témoigné.

Une cagnotte solidaire pour soutenir le financement du projet

Afin de pouvoir financer plus facilement la fabrication et la diffusion du recueil, le collectif C My New Me a lancé une cagnotte solidaire en ligne sur Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/c-my-new-me/collectes/donner-la-parole-aux-malades-du-cancer

Si vous le souhaitez, votre contribution pourra se traduire par l’achat du livre en pré-commande. Celui-ci sera intégré dans un pack correspondant au montant de votre don. Les packs peuvent contenir des objets pratiques comme le « Cancerbloomer » un échantillon de crème hydratante, un marque-page ou encore un sac « C My New Me ».

Au-delà du soutien à apporter aux malades, ce livre de témoignages sur le cancer a une véritable visée solidaire. En effet, les recettes du livre serviront à assurer les prestataires et les frais de fonctionnement de la plateforme. Mais le plus important reste que tous les bénéfices seront entièrement reversés à des associations œuvrant pour les malades du cancer. Alors n’hésitez pas à acheter ce livre, car plus le nombre de ventes sera important, plus la lutte contre le cancer pourra avancer. Il faut également savoir que chaque don donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% pour chaque particulier.

Tom VIGNALS