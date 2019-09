Recueil de belles pratiques

La Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, les Secrétaires d’État aux transports et au logement lance les nouvelles Journées Territoriales de l’accessibilité.

Un appel à candidatures est lancé pour réunir au moins 500 réalisations exemplaires qui, dans l’esprit de la loi du 11 février 2005, améliorent la qualité d’usage et de vie de nos concitoyens dans les secteurs du logement, des établissements recevant du public (ERP), des transports et de la voirie.

Dans chaque département, les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvres et gestionnaires pourront déposer leur dossier de candidature auprès des services du Préfet. Il s’agit de faire connaître les réalisations dont l’exemplarité justifie une large diffusion auprès de la communauté des acteurs de l’accessibilité.

Chaque préfet adressera à un comité national jusqu’à 5 dossiers et retiendra au niveau départemental, parmi ceux-ci, celui qui aura été reconnu comme le plus intéressant.

Les dossiers sont à déposer entre le 10 juin et le 10 septembre 2011 à la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer).

Ils seront examinés par un comité local au vu de six critères essentiels que sont :

– la qualité d’usage

– la qualité urbanistique / ou selon le cas : l’esthétique / l’innovation

– la sécurité

– la qualité environnementale

– la gouvernance et la concertation

– l’économie générale de la réalisation

Le comité national de ces journées critères proposera aux Ministres une sélection de 12 dossiers reconnus comme les plus remarquables sur la base de même critères de sélection.

Les dossiers lauréats de chaque département trouveront naturellement leur place dans « le recueil 2011 des belles pratiques et des bons usages en matière d’accessibilité de la cité ». L’ensemble des dossiers communiqués au niveau national fera l’objet d’une insertion sur le site Internet du ministère du développement durable et constituera une base de données de référence pour capitaliser et diffuser les bonnes pratiques, tant attendue par les acteurs de l’accessibilité.

Pour plus d’information sur dma.sg@developpement-durable.gouv.fr