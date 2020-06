Reçu par le Pape

Rajiv Janine, un jeune Sri lankais de dix-sept ans, amputé des bras et des jambes après un accident ferroviaire, a réalisé son rêve : se présenter debout devant le pape et lui serrer la main. Une initiative de solidarité italienne a permis de financer ses prothèses. Lors de l’audience hebdomadaire à Castel Gandolfo, Rajiv a rencontré le pape et lui a raconté son histoire, demandant une bénédiction non seulement pour lui, mais aussi pour son frère qui s’apprête à devenir prêtre et pour sa sœur, religieuse aux Philippines. Sa plus grande sœur l’accompagnait. Elle ne le quitte jamais et l’aide à surmonter son handicap.