Recrutement multibranche à la SNCF

Lorsque l’on parle des métiers du secteur des transports, comment ne pas penser immédiatement à la SNCF, l’un des plus grands acteurs de ce domaine ? Au cœur de l’un des premiers employeurs du pays, on trouve une multitude de métiers mais pour entrer dans cette entreprise, le niveau bac s’impose. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la SNCF est une entreprise de droit privé bien que l’Etat soit son seul actionnaire et que les personnes qui sont recrutées le sont en CDI ou en CDD. Il n’y a pas d’emplois à vie mais les carrières peuvent y être longues. La SNCF recrute des centaines de personnes chaque année et parmi elles, de nombreuses personnes handicapées. Cette entreprise est l’une premières à signer un accord d‘entreprise en 1992, soit seulement cinq ans après la naissance de l’AGEFIPH. Aujourd’hui, elle vit son 5ème accord pour la période 2008-2011. Ses objectifs de recrutements sont ambitieux puisqu’il s’agit de d’embaucher 500 personnes handicapées en CDI, 100 en alternance et d’en prendre 600 en stage. Ces recrutements sont le fruit d’une gestion des compétences parfois complexe et pointue qui implique les partenaires sociaux et la direction de l’entreprise. Laurent Thévenet, le responsable de la mission handicap, a accepté de répondre à nos questions.

Quels sont les difficultés que vous rencontrez dans le recrutement des personnes handicapées ?

Laurent Thévenet : Les difficultés que nous rencontrons sont variées et proviennent en priorité de l’image que le public a de nos métiers. Une image pas totalement éloignée de la réalité du terrain puisqu’une bonne partie des métiers que nous proposons sont physiques et contraignants mais ces métiers sont réglementés et se font selon des protocoles précis. Les recrutements se font par branche en fonction des besoins et des difficultés de chaque branche.

Quel volume concerne le reclassement pour raisons de santé ?

Nous avons chaque année 500 à 600 personnes qui sont reclassées. Le maintien dans l’emploi est une mesure d’autant plus importante pour nous que ces salariés sont porteurs des valeurs de l’entreprise, de la connaissance de leur poste et de compétences acquises au fil des années . Travailler à la SNCF est une particularité qui ne s’improvise pas et les connaissances requises sont propres au monde du train.

Cela n’est-il pas un frein dans le recrutement des personnes handicapées ?

Non, je ne le pense pas, nous dépassons nos objectifs très régulièrement.

Quel est le niveau de recrutement pour entrer à la SNCF ?

Le niveau officiel de recrutement est le niveau bac mais nous devons nous rendre à l’évidence, les candidats handicapés qui ont ce niveau de formation sont peu nombreux sur le marché du travail. Nous avons mis en place des procédures de recrutement qui tiennent compte de cette réalité et pour compenser ce manque, nous offrons à certaines de nos recrues la possibilité de suivre une formation de remise à niveau. Nous les formons aussi à nos spécialités ferroviaires.

Quelles sont les branches de la SNCF qui recrutent ?

Ce sont surtout les métiers de services et ensuite les métiers de maintenance des matériels roulants, les métiers liés aux infrastructures et ensuite les métiers de supports administratifs et commerciaux. Proportionnellement, c’est la branche maintenance qui embauche le plus.

En 2009, le recrutement a-t-il pu suivre une évolution normale ?

Non, bien sûr, du fait de la crise et du changement de régime des retraites. Nous continuons à recevoir un nombre important de candidatures spontanées. Pour une année, nous en recevons près de 260 000 pour la seule Ile-de-France sur un an et parmi elles, un certain nombre concerne des personnes handicapées qui déclarent leur handicap.

Quels sont les aspects qui peuvent attirer les personnes handicapées vers la SNCF ?

La notoriété de la SNCF attire une partie de personnes à la recherche d’une forme de reconnaissance. La sécurité de l’emploi qui règne au sein de l’entreprise est aussi certainement un facteur de choix en faveur de la SNCF. Nous assurons une évolution professionnelle équivalente à tous nos salariés, ce qui est un atout non négligeable. Le parcours professionnel de nos salariés handicapés a fait l’objet d’une étude et nous avons constaté qu’il était identique à celui de tous les autres salariés. Mais beaucoup de personnes handicapées à qui l’on propose de changer de poste, ressentent la crainte de perdre une forme de confort, des relations professionnelles et certains avantages qui peuvent être liés à des aménagements de poste. Les managers sont cependant vigilants à l’évolution professionnelle de tous.

Comment votre volonté de recrutement des personnes handicapées est-elle vécue en interne ?

Nos accords sont reconnus par toutes les organisations syndicales et il y a une véritable volonté commune concernant l’insertion des personnes handicapées appuyée par une culture ouvrière basée sur la solidarité. Les équipes bénéficient aussi d’une culture de la vaillance et de l’effort physique qui les cimentent.

Qu’est-ce qui caractérise la plupart des métiers au sein de la SNCF ?

Ce sont des métiers qui sont de type industriel, assez physiques et qui s’assimilent à ceux du BTP ou de l’industrie. 40% de nos équipes tournent en 2/8 ou en 3/8.

Faites-vous travailler le milieu protégé ?

Oui, bien sûr, nous sous-traitons des achats de prestations de services mais aussi de blanchisserie, de fabrication de cartes de clientèle et de recyclage de déchets électroniques. Cela représente un volume suffisamment important pour que nous ayons un service achats totalement consacré aux relations avec le milieu protégé. Nous travaillons aussi avec des ESAT hors les murs et chaque année douze travailleurs handicapés travaillent chez nous pour une période de un an ; nous nous sommes engagés à en embaucher un chaque année. Nous consacrons 7 millions d’euros au milieu protégé chaque année et nous souhaitons développer ce mode de relation tout comme le budget qui lui est consacré. Parallèlement, nous finançons des formations professionnelles pour les ESAT sans chercher à en tirer parti directement.

Continuez-vous à sensibiliser les équipes en interne ?

Oui, nous le faisons régulièrement et notamment avec l’aide d’un film qui répond aux questions que les cadres peuvent se poser à propos du handicap. Nous prévoyons de former 645 comités d’hygiène et de sécurité dans les prochains mois sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

Propos recueillis par Jean-MArc Maillet-Contoz/Handirect