Recrutement de travailleurs handicapés

La direction des Services fiscaux de l’Ariège communique: Vous avez un handicap reconnu par la MDPH ou la CDAPH et vous désirez intégrer la Direction générale des Finances publiques. Vous pouvez vous inscrire (sous condition de diplôme) à la sélection sur dossier et entretien pour des emplois d’inspecteur, de contrôleur ou d’agent administratif des impôts (Inspecteurs des impôts, contrôleurs des impôts). Pour tous renseignements et retrait d’un dossier de candidature, consultez le site www.minefe.gouv.fr ou contactez le correspondant handicap de la Direction des Services fiscaux de votre département. Direction des Services Fiscaux de l’Ariege, tel 05 61 02 12 53. Date limite de dépôt des candidatures : 27 novembre 2009