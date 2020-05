Recrutement à distance : Décrochez votre alternance en ligne !

“Vive l’alternance” : Des centaines d’offres en ligne pour travailler au sein du groupe IGS

En raison de l’épidémie de Covid-19, la limitation des déplacements est toujours fortement encouragée. C’est pourquoi le groupe IGS a décidé de lancer : « Vive l’alternance », sa plateforme de jobdating en ligne. Ainsi, les 3 et 4 juin prochains, le Groupe IGS transforme son jobdating annuel « Vive l’alternance » en une rencontre 100% virtuelle qui aura lieu exclusivement en ligne sur cette plateforme et qui permettra un recrutement à distance.

Des centaines d’offres de postes à pourvoir en alternance en intégrant l’une des 30 formations accessibles de Bac à Bac+5 dans 8 filières métiers

À noter que cet événement est dédié aux étudiants (admis ou encours d’admission) souhaitant préparer une formation en alternance dans l’un des établissements du Groupe IGS, à savoir : CFA CODIS – CFA IGS – CIEFA – ESAM– ICD – IGS RH –IMSI – IPI – ISCPA à la rentrée de septembre 2020.

“Pour participer, ne tardez pas donc à vous inscrire et à passer les tests (à distance) pour trouver facilement votre entreprise d’accueil pour la rentrée 2020, commente le groupe IGS. Être recruté en alternance pour la rentrée de septembre 2020 en restant chez soi, c’est possible. L’entreprise concernée rencontre le futur alternant via la plateforme du jobdating « Vive l’alternance ». Chaque candidat pourra passer plusieurs entretiens en ligne”.

Le calendrier de l’événement de recrutement à distance “Vive l’alternance”

Avant le 29 mai : Inscrivez-vous en ligne sur le site https://www.vivelalternance.com/inscription-job-dating/

Pour participer, il ne faut pas tarder pas à s’enregistrer et à passer les tests d’entrée (écrits et entretien de motivation) à distance pour trouver une entreprise d’accueil pour la rentrée.

Vendredi 29 mai : coaching sur rendez-vous des futurs alternants

Animée par les alternants RH du CIEFA en Bac+4 de 9h à 20h, cette journée sera consacrée à l’accompagnement des futurs alternants/participants. Ils recevront en amont un kit coaching intégrant une fiche pratique « un CV presque parfait ». Les futurs alternants découvriront une méthodologie pour « assurer lors d’un entretien à distance », « se présenter en 1 mn chrono » et les « 25 questions les plus posées » d’un recruteur.

Le jobdating donne aux jeunes et aux entreprises l’opportunité de conclure un partenariat alternance ou apprentissage, de mettre en valeur la réalité de l’alternance et sa capacité à développer l’employabilité et l’adaptabilité au monde professionnel des alternants.

Les mercredi 3 et jeudi 4 juin, les entreprises qui auront préalablement préparé leur stand virtuel, rencontreront les candidats lors de rendez-vous planifiés de 9h à 13h et de 13h à 18h. Les entretiens auront lieu en distanciel par visio-conférence ou téléphone.

« L’alternance est en réalité une véritable voie d’excellence pour des élèves compétents, qui souhaitent se confronter plus vite au monde du travail. C’est un formidable levier social et économique », explique Jean-Philippe Leroy, Directeur général adjoint en charge de l’alternance et de l’apprentissage du Groupe IGS.

Pour en savoir plus et s’inscrire, rendez-vous sur : www.vivelalternance.com

Pour toute question ou demande de renseignement : vivelalternance@groupe-igs.fr