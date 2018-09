Reconversion : Le parcours réussi d’une alternante SNCF

Mission handicap & emploi SNCF : Une reconversion réussie grâce à un parcours en alternance

Ancienne aide-soignante en reconversion suite à un accident du travail, Aline Barth, 37 ans, vient d’obtenir son BTS « Assistante manager » à l’issue d’un contrat en alternance de 2 ans au sein de la SNCF. Retour sur son parcours et son intégration réussie.

Alors qu’elle mène une carrière d’aide-soignante bien engagée, Aline Barth, qui a choisi ce métier par vocation, subit un accident du travail au cours de l’année 2012. Un événement qui entraîne des conséquences irréversibles sur sa santé et son avenir professionnel : « Depuis ce jour, j’ai une lombosciatique chronique et j’ai développé une fibromyalgie, raconte-t-elle. Cela m’a amenée à être licenciée en 2013 pour inaptitude physique. Cette même année, le médecin du travail m’a annoncé que pour raison de santé je ne pourrais plus exercer le métier d’aide-soignante ».

Pour Aline, c’est d’abord un choc : « C’était le métier que j’avais choisi et que j’adorais. Faire le deuil de ma carrière d’aide-soignante a été très difficile et il m’a fallu plusieurs années pour l’accepter ». Puis, après une période de chômage et de petits boulots, elle entame sa reconversion : « Depuis mon accident, je suis reconnue travailleur handicapée. De ce fait, j’ai pu bénéficier par Cap emploi d’une formation à l’Institut régional de réadaptation de Nancy, qui permet aux personnes ayant eu un accident du travail de faire des tests d’aptitudes physiques et psychologiques en vue d’une reconversion. Suite au passage de ces tests, il s’est avéré que j’avais le niveau pour faire des études supérieures ».

Ayant une expérience d’hôtesse de caisse et de secrétaire médicale, Aline a un bon sens du contact et dispose déjà des compétences de base en matière d’accueil et de secrétariat. C’est pourquoi elle décide de s’orienter vers les métiers du management.

En 2016, elle apprend que l’école « Pigier Metz » recherche des alternants pour le diplôme de « BTS assistant manager ». « J’ai passé les tests d’admission et envoyé des candidatures aux entreprises pour trouver un contrat d’alternante, explique Aline. C’est comme cela que j’ai trouvé le poste que j’occupe actuellement à SNCF ».

Ainsi, Aline démarre en août 2016 une formation d’assistante manager en alternance à la gare SNCF de Forbach, au département du fret (marchandises). « Je garde un très bon souvenir de mon intégration, commente-t-elle. L’assistante du service m’a accompagnée le premier jour pour me faire signer le contrat et visiter les locaux à Metz. À ce moment-là j’ai fait la connaissance de deux autres alternantes qui suivaient la même formation que moi, dont une qui était dans la même classe. Nous avons toutes les trois bénéficié d’un très bon accompagnement à notre arrivée. Le deuxième jour, nous sommes allées à la rencontre des partenaires locaux de fret, situés à Metz et au Luxembourg, afin de connaître les entreprises et personnes avec lesquelles nous allions travailler. Par la suite, j’ai été vraiment très bien accueillie au sein de mon service, aussi bien par mon tuteur, M. Bauer, que par mes collègues ».

En parallèle, Aline a bénéficié d’aménagements matériels pour optimiser au mieux son poste de travail : « Quand j’ai démarré mon contrat j’ai constitué un dossier administratif auquel j’ai joint ma RQTH, précise-t-elle. Début septembre 2016, j’ai été contactée par Mme Anquetil, correspondante handicap et emploi. Elle m’a informée que je pouvais faire une demande de chaise ergonomique pour mes douleurs au dos. J’ai organisé cela avec elle et j’ai bénéficié de cet aménagement pendant toute la durée de mon alternance. La disposition de mon bureau a également été modifiée : au début j’avais un PC portable et un bureau d’angle. Donc nous avons installé un autre bureau qui était disponible, un écran, un clavier et une souris, pour améliorer ma posture de travail ».

Dès lors, Aline s’est sentie totalement opérationnelle et a très bien vécu ses deux ans d’alternance : « J’ai vraiment eu toutes les conditions réunies pour une alternance réussie. Mon équipe était comme une petite famille avec un état d’esprit qu’on ne retrouve pas forcément autre part ».

Aujourd’hui fraîchement diplômée d’un BTS « Assistante manager », Aline a terminé son contrat en alternance fin août 2018. Elle adresse un conseil aux personnes qui seraient contraintes de se reconvertir : « Même si c’est très difficile de faire le deuil de la vie qu’on avait choisi, et que ça ressemble parfois à un parcours du combattant… cela vaut le coup, et tout vient à point à qui sait attendre et se remobiliser ».



Arnaud BAUER, manager et tuteur d’Aline pendant 1 an et demi.

J’ai reçu Aline en entretien lors de sa candidature à un poste d’Assistante Manager en alternance dans le cadre d’une reconversion. Celui-ci s’est très bien passé, le contact a été facile et Aline était très motivée. Son attitude sortait du lot par rapport aux autres candidatures. Lors de cet entretien, elle m’a avisé de sa situation de handicap. Mais mon choix de la sélectionner était déjà fait avant. Son intégration s’est également très bien déroulée. Par ailleurs Aline a été très active dans son aménagement de poste (bureau, siège, ordinateur), elle a trouvé les contacts nécessaires et a fait preuve d’initiatives. Quant à l’encadrement d’Aline, je me suis juste adapté à ses forces et faiblesses comme je le fais avec tous mes autres collaborateurs, en essayant bien évidement d’obtenir le meilleur sans mettre la personne en difficulté. Je souhaite à Aline réussite et bonheur dans les domaines professionnel et personnel !

En photo : Dans le cadre de sa reconversion, Aline Barth vient d’obtenir son BTS « Assistante manager » à l’issue d’un contrat en alternance de 2 ans au sein de la SNCF.

Plus d’infos sur les emplois au sein de SNCF : https://www.emploi.sncf.com/