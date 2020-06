Reconstruction professionnelle des femmes : Une aide pour entreprendre

Un incubateur social dédié à la reconstruction professionnelle des femmes à travers l’entrepreneuriat

Beaucoup de femmes fragilisées par la violence ou le handicap sont en phase de reconstruction professionnelle. Ainsi, elles souhaitent créer de nouveaux projets professionnels et se reconstruire mentalement. Cependant, peu d’entre elles arrivent à leurs fins, souvent par manque de confiance en elles et d’accompagnement. Pourtant ces projets peuvent avoir un impact social fort dans leur vie personnelle et les aider à avancer !

L’incubateur social Leb By Her lance le recrutement de sa nouvelle promotion 2020. Cet organisme propose un programme dédié à la reconstruction des parcours professionnels et personnels de ces femmes fragilisées. En effet, cette association française souhaite développer l’entrepreneuriat féminin.

Accessible aux femmes de 20 à 50 ans, ce programme est destiné aux femmes résidant en France. Qu’elles soient en recherche d’emploi ou salariées. Aucun diplôme n’est prérequis. L’élément clé pour parvenir à cette formation consiste à avoir un projet d’entreprise.

“Led By HER propose un programme court et évolutif en 3 modules sur 4 mois, de 1 à 2 jours par mois. Ainsi, les participantes peuvent appréhender les différentes phases de création du programme : formulation de l’idée, mise en œuvre du projet et lancement de l’entreprise, expliquent les membres de l’association. Les cours sont dispensés aussi bien par des entrepreneurs que par des professeurs de l’IESEG Business School. Les cours théoriques se tiendront sur 4 mois à raison d’une journée par semaine.”

Une formation pour se reconstruire professionnellement et personnellement

L’association Led By Her consacre une partie de sa formation au développement personnel et à l’accompagnement personnalisé des participantes. Objectif : accompagner les femmes dans leur reconstruction professionnelle et personnelle. En effet, c’est grâce à l’école de coaching Playground que ces fonctionnalités sont au cœur de la structure. Les participantes travailleront sur la confiance, l’écoute active et l’intelligence émotionnelle. Notamment sur leurs valeurs, leurs motivations, leurs inspirations et leur créativité. Tout cela sur une période de douze mois.

Les objectifs principaux de l’association Leb By Her demeurent le développement du leadership (être en position de leader) et l’entrepreneuriat féminin. Ainsi, cela offre aux femmes en difficultés un accès à l’éducation et aux outils nécessaires à la réussite de leurs projets. Grâce aux partenariats de hauts niveaux et aux intervenants experts, ces femmes sont alors accompagnées aux mieux dans leur reconstruction professionnelle.

“Leb By Her s’engage pour un monde plus juste, un monde où l’égalité est acquise et où la discrimination et les violences n’existent pas, où la diversité est la norme”, commente les responsables du programme.

Pour participer à la nouvelle promotion du programme Led By Het, vous devrez déposer votre dossier avant le 30 juin 2020. Et sinon, vous pourrez tenter votre chance l’année prochaine !

Pour avoir plus d’informations sur la reconstruction professionnelle des femmes, rendez-vous sur : https://ledbyher.org/

Anna Pellissier