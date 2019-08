RÉCIT’H : Le verre à moitié plein

Remettre en sens, Écouter, Comprendre, Intégrer le Handicap, mais aussi l’Humain : Telles sont les raisons d’être de RÉCIT’H, structure créée par Claire Merlin.

Le concept de RÉCIT’H est venu à Claire Merlin, consultante handicap, non pas un matin en se levant, mais plutôt au fil de son expérience de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Diplômée de deux Masters en Sciences Sociales, suite à une reconversion professionnelle, cette femme curieuse et dynamique connaît plutôt bien la thématique du handicap et des récits de vie. Non seulement elle y a été confrontée, mais également elle a étudié la psychosociologie et en particulier la capacité de chacune et chacun à devenir actrice ou acteur de sa vie.

Avec son double cursus de chef de projet social et psychosociologue, Claire Merlin accompagne des salariés en situation de handicap au sein d’une grande entreprise, avant d’intégrer Cap Emploi, structure dédiée à la remise en emploi des personnes en situation de handicap et de chômage. Puis elle décide de créer sa propre activité de consultante handicap : RÉCIT’H. Parallèlement, elle est élue membre du conseil d’administration de l’ADAPT, Association pour l’Insertion Sociale et Professionnelle des Personnes Handicapées.

Car Claire Merlin est avant tout une adepte de la théorie du « verre à moitié plein » : elle part du principe que toute situation de difficulté existentielle, temporaire ou permanente, représente une véritable opportunité de remise en sens de sa propre histoire, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Sa devise quotidienne est résumée dans cette phrase de Jean-Paul Sartre : « L’homme se caractérise par le dépassement d’une situation, par ce qu’il parvient à faire de ce qu’on a fait de lui ».

Ainsi, l’objectif premier de RÉCIT’H est d’aider à la compréhension de la réalité des situations de handicap, en particulier au travail, qui concernent aussi bien les personnes handicapées que non handicapées. Effectivement, Claire Merlin fait le constat que chacune et chacun est dépendant de l’autre, dans tous les groupes sociaux, qu’il s’agisse de la famille, mais aussi de l’entreprise. Ainsi, les problématiques de recrutement, d’intégration et de maintien dans l’emploi nécessitent de s’intéresser aux personnes et aux groupes au plus près de ce qu’ils vivent, à travers leurs récits de vie, personnels et professionnels, pour permettre un meilleur « vivre-ensemble ».

La particularité de RÉCIT’H est donc, non seulement d’aider à supprimer les clivages entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées, mais bien plutôt de considérer chaque individu dans la particularité de sa construction identitaire, dans son rapport à elle-même, mais aussi dans son rapport au groupe. Effectivement, la césure entre la collaboratrice ou le collaborateur au travail, et la femme ou l’homme à son domicile, est loin d’être franche. En particulier, les expériences personnelles, liées à une situation de handicap vécue directement ou indirectement, qu’elle soit négative ou positive, rejaillit, souvent inconsciemment, sur les relations avec les collègues et collaborateurs en situation de handicap.

RÉCIT’H s’attache donc à l’articulation des « Récits de Vie et Handicap », et par conséquent à Remettre en sens, Écouter, Comprendre, Intégrer le Handicap, mais aussi l’Humain, grâce à la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement et de formation innovants et qualitatifs.

RÉCIT’H apporte ainsi une offre variée au service de la diversité sur quatre axes :

– La formation collective des collaborateurs au handicap du point de vue individuel.

– L’accompagnement individuel des salariés handicapés et non handicapés.

– La médiation entre les collaborateurs.

– L’outplacement dédié aux collaborateurs handicapés.

Son offre est destinée à tous les acteurs du monde socio-économique : petites et grandes entreprises, institutions publiques, associations, organisations syndicales et patronales.

Après un entretien réalisé auprès d’Anne-Lise Farkoa sur l’antenne de Vivre FM en mai, Claire Merlin a eu le plaisir de rencontrer le 25 Juin dernier Jean-Paul Delevoye, président du Conseil Économique Social et Environnemental, dans le cadre de sa participation à la plate-forme participative « Richesses et différences » mise en œuvre par le CESE.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de RÉCIT’H : www.recith.fr