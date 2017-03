Récit sur le handicap : Confidences d’un pied cassé

« Confidences d’un pied cassé » est un récit sur le handicap raconté par Sabine Besançon. Il s’agit d’un roman autobiographique.

Dans cet ouvrage, récit sur le handicap rédigé sous forme de journal intime, Sabine Besançon, auteur, dessinatrice et graveuse, raconte son histoire, sa rééducation et son parcours de retour à la vie après une grave blessure au pied. Pour pouvoir éditer et publier ce roman autobiographique à hauteur de 1000 exemplaires, Sabine a lancé une collecte de fonds participative sur le site Kiss kiss bank bank.

Une collecte de fonds pour financer ce récit sur le handicap

Objectif : Collecter plus de 2000 euros pour permettre l’édition chez Treize Avril Editions de « Confidences d’un Pieds Cassé ». L’ensemble des fonds collectés permettra l’impression « made in France » du livre, au mois d’avril 2017, chez un imprimeur local pour limiter l’impact du transport et l’empreinte environnementale du livre.

« Véritable carnet intime, le premier livre de Sabine nous plonge au cœur de son histoire douloureuse et du monde hospitalier. Unique et universel. Avec ses mots, sensibles, forts, terribles parfois mais aussi avec humour, et avec ses dessins et ses pastels qui l’accompagnent partout, dans son carquois, sur son fauteuil roulant. Elle croque, dessine, note et rêve d’en faire ‘son’ livre. Du courage, des rencontres, des rires, un partage… un vrai Kâmasûtra de la guérison ! ».

Quelques mots sur Sabine Besançon Sabine est née à Paris en 1976. Elle s’intéresse aux métiers d’arts graphiques depuis sa jeunesse (dessin, fabrication du papier, peinture) ainsi qu’aux métiers du livre (reliure, impression, estampe). Elle part étudier un an au sein de la Bibliothèque Nationale de Chine à Pékin, où elle apprend les techniques traditionnelles chinoises de travail du papier et des encres. Titulaire d’un Master, elle exerce pendant plusieurs années la restauration d’œuvres d’art avant de s’orienter vers une expérience plus personnelle. Mère de deux enfants, elle est aujourd’hui graveuse et travaille dans un atelier de taille-douce sur le Vieux-Port à Marseille. Depuis qu’elle a accueilli le métal dans son corps, elle sonde la dualité qui existe entre la morsure du métal et la caresse du papier, et observe leur combinaison le temps d’un passage sous la presse. Si vous passez par le quartier du Panier, vous la croiserez sûrement avec Barthélémy, son compagnon, dans leur atelier-galerie La Plume et La Pointe.

Plus d’infos sur : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/confidences-d-un-pied-casse-de-sabine-besancon