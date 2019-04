Récit d’une femme sourde : Entendre d’un regard

Entendre d’un regard – Récit d’une femme sourde

Devenue accidentellement sourde profonde dans son très jeune âge, Isabelle Kaisergruber raconte avec sincérité, force et humour, ses vies – personnelle, familiale et professionnelle –, marquées par ses aventures dans le monde du silence. Ainsi, c’est le récit d’une femme sourde que vous découvrirez à travers cet ouvrage, mais pas seulement!

La surdité est un handicap mal perçu, mal connu, probablement parce qu’il est invisible. À partir de son expérience en tant que personne sourde, l’auteure fait une analyse lucide des relations qu’entretient le monde majoritaire qui entend avec le monde minoritaire qui n’entend pas. Elle met en évidence les problèmes qui se posent aux uns et aux autres, et fait à tous des propositions pour leur permettre de communiquer et de coopérer le plus efficacement possible. Elle estime qu’il faut aider les sourds à s’intégrer dans la société des entendants tout en respectant leur culture, afin qu’ils puissent avoir un maximum de chances pour réussir leurs vies.

« Entendre d’un regard – Récit d’une femme sourde », Isabelle Kaisergruber, éditions L’Harmattan, 248 pages, 26 euros.