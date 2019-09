Réciproque : le numéro 2 est sorti

Le nouveau numéro de la revue semestrielle de proximologie ouvre le débat sur les relations entre aidants et soignants. Dans un contexte où l’implication de la famille et de l’entourage auprès de la personne malade va croissant, les contributions et interviews apportent des éléments de réponse de nature politique, éthique, sociologique ou médicale.

« Le vieillissement démographique pratiquement généralisé de la planète prépare l’un des changements sociaux les plus importants du XXIe siècle. Cette prise de conscience contribue à la nécessité de penser autrement la question du développement et du devenir de notre système-monde en prenant la mesure de la sonorisation de la société » explique Serge Guérin, rédacteur en chef de la revue. La mobilisation des solidarités familiales autour des personnes fragilisées par l’âge ou la maladie devient donc progressivement incontournable. Les contributions de spécialistes sont complétées par des travaux universitaires réalisés en France et à l’étranger. Réciproque révèle aussi les résultats d’études inédites menées auprès du panel national des aidants. On apprend ainsi que trois aidants sur quatre estiment que les professionnels de santé les considèrent comme de véritables partenaires de soin… Enfin, différents témoins impliqués apportent un éclairage riche et parfois émouvant sur le sujet.

Revue prospective, Réciproque apporte à la fois des données factuelles et des réflexions dont la richesse traduit la diversité des auteurs et l’ouverture sur les disciplines. En donnant la parole à un large panel d’acteurs issus du monde médicale, politique, social et associatif, la revue ouvre un espace de dialogue et de débat qui s’inscrit dans le développement d’une démarche pionnière fondée sur la connaissance et la reconnaissance d’un acteur clé du soin, l’entourage de la personne malade.

La revue est disponible gratuitement sur simple demande et en téléchargement sur : www.proximologie.com