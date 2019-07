Rechercher un emploi autrement : Un ouvrage pratique pour réussir

Posted in:

L’ouvrage “Rechercher un emploi autrement” vous propose de voir votre projet professionnel sous un autre angle

« Rechercher un emploi autrement – Déterminer et appliquer exactement ce que recherchent les employeurs » : Tel est l’objectif que l’ouvrage de Francine Kimwesa Nsiangani souhaite vous faire atteindre à travers de nombreux conseils pratiques et concrets.

« La recherche d’emploi est un défi pour qui ne maîtrise pas les codes du recrutement ou ne sait pas valoriser son parcours, ses compétences et son savoir-faire auprès des employeurs, commente ainsi l’auteure. Ce livre, fruit de l’expérience et du vécu de l’auteure, citoyenne du monde, propose une méthode claire et concrète pour faire de la recherche d’emploi un véritable projet, tout en déjouant les chausse-trappes du recrutement ».

Comment définir son projet professionnel ? Postuler à une offre d’emploi ? Assurer le suivi d’une candidature ? Préparer et passer un bon entretien d’embauche ? L’expérience de l’auteure lui a permis de développer une pensée positive et de la décliner dans des conseils inédits, applicables au parcours du plus grand nombre. Elle livre ici toutes ses astuces pour permettre à chacun d’optimiser ses recherches et finalement décrocher le job qui lui correspond.

Le livre poursuit ainsi un double objectif :

– un objectif pratique : proposer outils et exemples pour maximiser les chances de réussite ;

– un objectif humain : rappeler en leitmotiv la valeur ajoutée personnelle, et apprendre à chacun à valoriser ses actions et savoir-faire.

Plus qu’une baguette magique permettant d’accéder au poste désiré, l’ouvrage “rechercher un emploi autrement” peut être utilisé comme un outil de travail. Illustré de façon claire et concrète, c’est un guide pour toute personne désireuse de trouver du travail en France et dans tous les pays latins.

Un livre destiné à tous ceux concernés par la recherche d’emploi (ou de stage) qu’ils soient étudiants, jeunes diplômés désireux de décrocher leur “premier job” ou salariés en quête de stratégie de mobilité ou de reconversion professionnelle. Un livre également indispensable à tous les employeurs soucieux du bien-être de leurs salariés et désireux de mettre chacun à la place qui lui convient, pour augmenter l’efficacité et la productivité de l’entreprise.

Après avoir obtenu un poste grâce à sa méthode, Francine Kimwesa Nsiangani a travaillé en tant que linguiste informaticienne chez un éditeur de logiciel. Diplômée d’une licence en sciences de gestion et d’un master en communication spécialité Informatique, elle accompagne actuellement des jeunes diplômés dans leur démarche de recherche d’emploi. Elle assiste également des entreprises dans leur processus de recrutement pour un recrutement plus humain.

« Rechercher un emploi autrement », Francine Kimwesa Nsiangani, AFNOR Editions. ISBN : 978-2-12-465658-5– 108 pages – 17,06 € HT

Disponible ici : www.boutique.afnor.org