Recherche sur la perte d’autonomie : la CNSA finance trois cohortes.

Le Conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, réuni aujourd’hui, a fait le point sur les travaux de recherche en cours soutenus par la CNSA. Parmi eux, le récent cofinancement de trois cohortes * qui permettront de recueillir les connaissances indispensables au développement de recherches futures plus ciblées ainsi qu’à une programmation ajustée de l’offre d’établissements et de services médico-sociaux.

L’étude longitudinale française depuis l’enfance (ELFE), cohorte de 20 000 enfants suivis de la naissance à l’âge adulte, fournira notamment des indicateurs sur la prévalence du handicap et sa prise en charge (www.elfe-france.fr).

L’étude épidémiologique sur les petits âges gestationnels (EPIPAGE 2) permettra d’apprécier le devenir des grands prématurés.

Enfin, Constances fournira un suivi de l’état de santé de 200 000 adultes âgés de 18 à 69 ans consultants des centres d’examens de santé de la Sécurité sociale (www.constances.fr).

Ces trois cohortes, retenues dans le cadre de l’appel à soutien de cohortes 2009-2011, sont coordonnées par l’Institut de santé publique et l’Institut de recherche en santé publique (IReSP). La CNSA apportera un financement de trois millions d’euros, sur trois ans, à ces trois études.

Durant les prochains mois, la CNSA renforcera son implication dans le domaine de la recherche sur la perte d’autonomie en participant au financement d’autres projets de cohortes, cette fois de personnes âgées (population de plus de 65 ans) et en poursuivant sa participation à des appels à projets de recherche (avec l’Agence nationale de la recherche, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques…).

* Ensemble d’individus suivis chronologiquement, à partir d’un temps initial donné, dans le cadre d’une étude.