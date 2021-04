Recherche en psychiatrie : Un programme dédié aux jeunes médecins

Ecouter article Ecouter article





Les Fondations FondaMental et Bettencourt Schueller lancent un appel à candidatures dans le cadre de leur programme doctoral “Jeunes espoirs de la psychiatrie”.

Afin de donner de l’élan à la recherche en psychiatrie et de former les jeunes générations de psychiatres à la recherche et à l’innovation, les Fondations FondaMental et Bettencourt Schueller ont ouvert un appel à candidatures pour leur tout nouveau programme doctoral “Jeunes espoirs de la psychiatrie”.

Ce programme a pour objectif de donner à de jeunes médecins psychiatres l’occasion de se consacrer entièrement à la recherche. Il leur propose ainsi de faire leur thèse de sciences pendant une période de trois ans maximum. Il inclut aussi, tout au long du cursus, des séminaires de formations pluridisciplinaires dans les domaines importants pour les chercheurs tels que : méthodologie et affaires réglementaires, gestion de projets et réponse aux appels d’offres, rédaction d’articles scientifiques, valorisation, communication et vulgarisation scientifique.

À qui s’adresse ce programme de recherche en psychiatrie ?

Le programme “Jeunes espoirs de la psychiatrie” est destiné aux médecins psychiatres ou internes en cours de DES de psychiatrie dans une faculté française, titulaires d’un Master 2 et âgés de moins de 35 ans. Les candidats doivent également être de nationalité française ou d’un état membre de l’Union Européenne ou de l’Association Européenne de Libre-Échange.

Ils doivent proposer un projet de recherche en psychiatrie accueilli dans un laboratoire situé en France et labellisé par un grand organisme de recherche (Inserm, CNRS, CEA, INRA, INRAE, Universités,…). Ce projet doit concerner une des pathologies psychiatriques suivantes : troubles bipolaires, schizophrénie, trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle, dépressions résistantes, conduites suicidaires, stress post traumatique, troubles obsessionnels compulsifs.

Calendrier de la promotion 2021

08 mars 2021 : lancement de l’appel à candidatures.

26 avril 2021 : date limite de dépôt des candidatures.

Fin mai 2021 : résultats de la 1ère phase de sélection.

Mi-juin 2021 : audition des candidats présélectionnés par le jury.

Début juillet 2021 : sélection des deux Jeunes Espoirs de la Psychiatrie, lauréats 2021.

Octobre 2021: annonce des résultats, Les Jeunes Espoirs de la Psychiatrie 2021.

Dernier trimestre 2021 : démarrage des thèses de recherche.

Pour déposer votre candidature à ce programme de recherche en psychiatrie, rendez-vous sur le site de la Fondation FondaMental.

Camille Romand