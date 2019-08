Recherche Parkinsonniens pour tests

L’Association « Vaincre le Parkinson» recherche 200 Parkinsoniens pour des tests de traitements naturels encadrés par des médecins. Dotée d’une double vocation : rechercher, dans un premier temps,des méthodes ou traitements naturels visant à diminuer la prise de médicaments chimique et, dans un deuxième temps, vaincre la maladie en traitant la (ou les) cause(s) et non l’effet, elle propose à 200 Parkinsoniens de tester des traitements naturels parmi les 30 Méthodes sélectionnées par l’Association, à condition que ce traitement naturel soit suivi par le médecin habituel, et que celui-ci fasse un compte-rendu d’avancement bimestriel.

Cette étude, basée sur une période de 6 mois, et dont les résultats seront publiés au 2e semestre 2011, doit permettre de trouver des axes de recherche combinant Médecine Naturelle et les traitements basés sur la L-Dopa, afin de rendre cette maladie enfin guérissable.

Le Parkinson est une maladie chronique dégénérative du système nerveux central, liée à un manque de dopamine, molécule qui transmet les messages nerveux dans le cerveau.

Connue par les troubles moteurs que cause cette maladie et particulièrement les tremblements, celle-ci, de par le vieillissement de la population mondiale, devient un véritable problème de santé public.

En France, cette maladie non curative atteint 150 000 personnes de plus de 40 ans, avec plus de 10 000 nouveaux cas par an, soit deux fois plus que d’accidents mortels de la route, sans que personne ne s’émeuve.

Cette opération a pour second objectif de mettre en lumière la souffrance des parkinsoniens dont la maladie très visible par les troubles moteurs qu’elle engendre, n’entraîne pas de déficit intellectuel.

Pour de plus amples informations et inscription, vous pouvez vous rendre soit :

sur le site de l’Association www.vaincre-le-parkinson.fr

par courrier : A. V. P. – 22 rue Vauguinier – 37320 ESVRES

par téléphone : 02 47 26 52 92