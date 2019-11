Recherche d’emploi pour une personne handicapée : Et en Angleterre ?

Jobcentre, la recherche d’emploi pour une personne handicapée en Angleterre

Par Jean-Christophe Verro. En Angleterre, la recherche d’emploi pour une personne handicapée peut commencer dans un Jobcentre.

Jobcentre Plus, mieux connu sous le nom de “Jobcentre”, est une agence de placement ayant des bureaux dans tout le pays. Elle fournit des conseils en matière de recherche d’emploi, un accompagnement personnalisé et des listes de postes vacants. Le service est ouvert à tous, il est entièrement gratuit et offre également un soutien financier sous forme d’allocations en fonction de votre éligibilité.

Un Jobcentre est l’équivalent d’une agence Pôle emploi. C’est un organisme pour l’emploi financé par le gouvernement et supervisé par le Department of Work and Pensions (Ministère du Travail et des Pensions).

Si vous avez un problème de santé ou un handicap qui affecte votre capacité à travailler, vous pouvez obtenir de l’aide et des conseils adaptés pour un retour à l’emploi en contactant un Work Coach dans votre Jobcentre local.

Que vous veniez de perdre votre emploi ou que vous soyez sans emploi depuis longtemps, ce coach est formé pour pouvoir vous aider à trouver du travail ou à acquérir de nouvelles compétences pour un travail. Il peut aider à la préparation du travail, au recrutement, au coaching des entretiens et même au renforcement de la confiance en soi.

Le Work Coach peut procéder à une évaluation de l’emploi pour déterminer le type de travail qui vous conviendrait le mieux. En prenant une évaluation d’emploi, vous pourrez identifier plus facilement vos forces et vos capacités, et votre coach sera en mesure de créer un plan d’action pour vous aider à atteindre vos objectifs d’emploi. Pour procéder à une évaluation de l’emploi, vous devrez d’abord interroger votre Work Coach et lui parler de votre expérience, vos talents, vos compétences et vos objectifs en matière d’emploi.

La durée d’une évaluation d’emploi varie selon vos besoins et peut durer une demi-journée ou plus. Après votre évaluation, vous conviendrez d’un plan d’action avec votre Work Coach, qui peut inclure une formation ou une recommandation pour bénéficier d’un des programmes spécialisés ( Access-to-Work , qui finance les déplacements, ou du matériel adapté pour aller au travail, Specialist Employability Support , qui aide à se préparer à l’emploi ou à devenir travailleur indépendant, ou encore Work and Health Programme qui aide à trouver et à garder un emploi).

Lors de le recherche d’emploi pour une personne handicapée, le coach peut également, si nécessaire, orienter le candidat vers un psychologue du travail spécialisé pour une évaluation plus détaillée.

Lorsque vous commencez à chercher du travail dans les offres Jobcentre, choisissez les annonces comportant le logo ‘positive about disabled people’ (positif pour les personnes handicapées). Ce logo est attribué par Jobcentre Plus aux employeurs qui se sont engagés à employer, fidéliser et développer les capacités du personnel handicapé. Si vous avez un handicap, voyez ce logo sur une annonce et si vous remplissez les critères minimaux d’emploi, vous êtes assuré de passer un entretien avec l’entreprise, qui vous considérera ensuite équitablement en fonction de vos capacités.

Si vous avez une maladie ou un handicap, vous disposez de certains droits pour vous protéger d’une éventuelle discrimination. Ces droits s’appliquent également dans le cas d’un entretien d’embauche. L’employeur n’est autorisé à poser des questions sur votre santé ou sur un handicap que si sa demande concerne les «ajustements raisonnables» dont vous pourriez avoir besoin ou pour décider si vous pouvez effectuer une partie essentielle du travail pour lequel vous postulez. Un ajustement raisonnable du processus de candidature et d’entrevue peut obliger l’employeur à fournir des documents sur différents supports, tels que des CD audio. En termes d’ajustements raisonnables du travail, il s’agit peut-être du matériel spécialisé dont vous avez besoin.

Bien que ne bénéficiant pas d’une agence spécialisée, les besoins et droits des personnes handicapées face à la recherche d’emploi sont ainsi garantis.