Recherche d’emploi : Les 7 erreurs à ne pas commettre

Pour vous aider à décrocher votre emploi, votre stage ou votre contrat en alternance, notre partenaire Talentéo vous propose un gros plan sur les faux pas qui doivent absolument être évités. La recherche d’emploi est loin d’être un long fleuve tranquille et la moindre erreur de navigation peut vous coûter très cher. Dommage de passer à côté d’un poste à cause d’un détail, non?

Avant l’entretien, les barrières sont nombreuses et difficiles à franchir: la moindre erreur sur le fond ou la forme peut vous faire passer à côté d’une opportunité. Prudence est donc plus que jamais mère de sûreté: soyez pointilleux et ne laissez rien au hasard.

Le rappel à la loi

Plein de bonnes intentions, vous rappelez gentiment au recruteur vos droits en tant que stagiaires ou l’économie que vous pouvez lui faire faire suite à votre RQTH, etc.

Pourquoi ça coince? Les recruteurs sont envahis d’informations sur la législation: réforme de la formation, du statut stagiaire, obligations d’emploi… Que le candidat de qui il attend motivation à toute épreuve et dévouement pour l’entreprise se permette de lui rappeler ses obligations a de quoi agacer. Il les connaît déjà et ne vous a pas attendu pour se conformer à la loi. Faîtes-lui confiance et n’intervenez que si la question vous est posée ou si vous vous retrouvez dans une situation qui vous interroge réellement.

La faute d’inattention

D’habitude, vous relisez 50 fois vos mails de candidature avant de les envoyer. Mais là, emballé par l’opportunité, vous êtes allé un peu vite. Après envoi, vous vous rendez-compte d’une énorme faute d’orthographe.

Pourquoi ça coince? On ne le répètera jamais assez, les recruteurs ont horreur des fautes d’orthographe. Que vous envisagiez de postuler pour un poste d’électricien ou de rédacteur, la règle connaît très peu de souplesse et coûte souvent cher au candidat. Votre mail ne peut se passer d’une relecture attentive! Pensez également à vérifier que vous avez mis le bon destinataire sur la lettre de motivation. Même s’il se doute que vous envoyez des candidatures à tours de bras, rien de plus désagréable pour un recruteur que de découvrir le nom d’une entreprise concurrente à la place de la sienne!

La difficulté pour vous joindre

Vous avez fait une erreur sur votre numéro de téléphone ou votre adresse mail dans votre CV ou vous avez fourni une adresse mail que vous consultez très peu.

Pourquoi ça coince? Le recruteur est un spécimen toujours pressé qui recherche l’optimisation de son temps dans toutes les actions du quotidien – la preuve: il ne prend que 20 secondes pour lire le CV que vous avez mis des heures à réaliser. Avoir un mail d’erreur suite à un envoi, composer un faux numéro ou encore tenir un entretien téléphonique émaillé de coupures sont des choses qui l’agacent et peuvent vous recaler, surtout si la concurrence est rude. Prenez garde d’avoir complété ces informations correctement. Si vous êtes dans une zone où la communication passe mal, proposez-lui un rendez-vous ultérieur dans un lieu où vous êtes sûr de pouvoir bien mener votre entretien.

Le retard à l’entretien

Euphorique suite à la convocation à votre entretien, vous n’avez pas vraiment pensé à réunir toutes les informations nécessaires relatives à l’itinéraire, vous avez bien repéré la route mais n’avez pas anticipé les imprévus ou vous avez eu une panne de réveil. Bref, quelle qu’en soit la raison, vous êtes en retard à votre entretien d’embauche.

Pourquoi ça coince? Parce que, comme les fautes d’orthographe dans le CV, on vous l’a tellement répété que c’est impensable aujourd’hui de voir un candidat arriver en retard, sauf cas de force majeure – nombre de cas réduit chez les recruteurs: catastrophe naturelle ou apocalypse imminente. Pour rattraper les pots cassés, vous pouvez prévenir par téléphone ou par mail et vous excuser. Mais il vaut mieux prévenir que guérir: parez à toute éventualité! Double réveil, marge sur le temps de trajet et repérage en règle de l’itinéraire devraient vous éviter une déconvenue.

Le dérapage verbal

L’entretien se passe bien, le recruteur est ravi et vous vous sentez comme un poisson dans l’eau. Un peu trop d’ailleurs: une grossièreté vous échappe ou vous vous livrez à quelques confidences durant ce que vous croyez être un « off ». Or, le off n’existe pas en entretien d’embauche.

Pourquoi ça coince? Soit parce que le recruteur vous a amené lui-même à gaffer et que vous êtes tombé dans le panneau, soit parce que vous avez dérapé tout seul et que cela peut passer pour du manque de professionnalisme. L’entretien démarre dès votre entrée dans les locaux de l’entreprise et s’arrête à votre sortie. Du début à la fin, restez naturel sans pour autant sortir du cadre professionnel et ne tenez pas de propos qui pourraient vous desservir.

Les retours tardifs

L’entretien s’est bien passé et le recruteur vous demande de lui faire un retour par mail pour expliquer ce que vous avez compris du poste et comment vous vous voyez dans l’entreprise. Mais il ne vous a pas précisé de deadline et vous avez laissé passer quelques jours.

Pourquoi ça coince? Le recruteur attend de vous de la réactivité, une notion qui varie d’un individu à l’autre. L’idée est de mesurer votre motivation pour le poste et plus vous laissez filer les jours, plus vous donnez l’impression que ce poste n’est pas votre priorité. Les souvenirs de l’entretien ont aussi tendance à s’éloigner et à rendre l’exercice difficile. Le juste milieu? Avoir du recul tout en étant réactif. Vous pouvez attendre le lendemain, voire le surlendemain mais dépasser ce délai commence à devenir risqué.

Bonus: préparez l’avenir!

Même si ce poste est un choix secondaire ou par défaut, continuez d’appliquer ces conseils: qui vous dit que cette entreprise n’aura pas mieux à proposer plus tard? Vous avez tout intérêt à lui laisser un bon souvenir! Veillez donc à postuler et à répondre aux attentes du recruteur dans les règles de l’art. Si vous déclinez l’offre, faites-le poliment en expliquant votre choix et en laissant la porte ouverte à une future opportunité.