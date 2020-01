Recherche de témoins pour une étude sociologique sur le handicap

Anne Revillard, sociologue à Sciences Po, recherche actuellement des personnes en situation de handicap souhaitant témoigner au sujet de leur parcours de vie et de leur quotidien. Objectif : Faire avancer la réflexion sur le thème du handicap.





« Bonjour, dans le cadre d’une étude sociologique sur le handicap, je cherche à rencontrer des personnes en situation de handicap moteur, ainsi que des personnes non-voyantes ou déficientes visuelles depuis plus de 15 ans pour échanger autour de leur expérience.

Au cours de ces entretiens au format très ouvert, vous serez invité(e) à raconter votre parcours (familial, scolaire, etc.) et votre expérience du handicap dans la vie de tous les jours. Ces entretiens se déroulent en face-à-face et durent en général une heure et demie. Ils sont enregistrés et utilisés de façon anonyme dans le cadre de cette étude. À noter : je travaille en région parisienne et à Reims, mais je peux prévoir quelques déplacements dans d’autres villes.

Ce travail donnera lieu à des publications universitaires. Un des objectifs est d’alimenter la réflexion sur les politiques publiques dans le domaine du handicap.

Si vous êtes concerné(e) et intéressé(e) par cette démarche, votre participation sera très utile ! Pour en savoir plus, vous pouvez me contacter au 06 32 80 97 66 ou à l’adresse anne.revillard@gmail.com

Par avance, merci beaucoup pour votre aide ».