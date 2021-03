Recettes saines et équilibrées : Un livre de cuisine gourmande et solidaire

Ecouter article Ecouter article





365 jours de cuisine gourmande et solidaire : Un livre de recettes saines, original et accessible à tous

Découvrir des recettes saines, économiques, en valorisant les circuits courts et le tissu local, et sans aucun gaspillage : telle est la promesse tenue par ce grand livre de cuisine richement illustré et truffé d’idées gourmandes et originales pour égayer votre table en toute saison.

Découpé en quatre grand chapitres – hiver, printemps, été, automne – puis en douze sous-chapitres correspondant aux mois de l’année, il propose pour chaque jour une recette conçue à base de produits frais et de saison. Spaghettis aux tomates rôties et au pesto ; soupe gourmande de maïs et de cheddar ; gâteau aux poires, anis et sésame grillé ; patates douces rôties et yaourt grec ; pâte à tartiner choco, noisettes et lait de riz…

Chaque recette est détaillée pas à pas, de manière pédagogique, afin de s’adapter au niveau de chacun. Des encadrés pratiques ou culturels, des variantes, et des pages dédiées aux enfants viennent également compléter et diversifier le contenu de cet ouvrage destiné à tous les publics.

« Almanach militant – 365 jours de cuisine gourmande et solidaire », Lila Djeddi, Tana éditions. 410 pages, 24,90 euros.

Pour en savoir plus sur cet ouvrage ou vous le procurer, rendez-vous sur le site : https://www.editis.com/maisons/tana/