Recettes en facile à lire et à comprendre : “Gastronomie universelle”

Gastronomie universelle : Un recueil de recettes en facile à lire et à comprendre (FALC)

Solidel, association qui a pour but de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap sur leurs territoires de vie, publie le premier guide de recettes gastronomiques rédigé en Facile à lire et à comprendre.

Conçu pour et avec des personnes en situation de handicap, il propose des recettes expliquées avec des phrases simples écrites en gros caractères, des techniques et des gestes détaillés étape par étape à l’aide d’illustrations et de la méthode du FALC.

« Toutes les recettes contenues dans ce livre ont été imaginées par des chefs exerçant en ESAT et préparées par des travailleurs handicapés, lors du concours gastronomique L’Assiette Solidel », précisent les éditeurs. Parmi les recettes proposées : “Tarte à la courge sucrée”; « Velouté de potimarron, châtaignes et lard fumé » ; « Gaufres à la carotte » ; « Millefeuille de maquereaux » ; “Pastilla de canard façon châtaigneraie”; « Cake rose » ; « Fraisier revisité » ; « Dessert de sable » …

Ce livre peut s’adresser à des personnes en situation de handicap, mais aussi à des éducateurs, des cuisiniers débutants ou des parents désireux de cuisiner avec leurs enfants.

Pour obtenir plus d’informations sur ce livre de recettes gastronomiques ou sur l’association Solidel, rendez-vous sur son site internet : www.solidel.fr