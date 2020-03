Réception à l’Hôtel de Ville pour 150 jeunes diplômés des établissements et structures de l’Aide Sociale à l’Enfance

A l’occasion du 21e anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, la Ville de Paris invite à l’Hôtel de Ville 150 jeunes diplômés des établissements et structures de l’Aide Sociale à l’Enfance de Paris, le mercredi 24 novembre. Préparer à l’autonomie les mineurs qui sont accompagnés par le Département de Paris, leur donner toutes les chances de réussite par une insertion sociale et professionnelle, créer les conditions d’une citoyenneté pleine et entière sont les enjeux majeurs du schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance 2010-2014. Myriam El Khomri, adjointe chargée de la protection de l’enfance et de la prévention spécialisée ; félicitera des jeunes pris en charge dans les établissements départementaux et associatifs de l’Aide Sociale à l’Enfance de Paris.

Ce sont des jeunes qui ont vu leur année scolaire se conclure par l’obtention d’un diplôme. Ces diplômes (Certificat d’Aptitude Professionnelle, Certificat de Formation Générale, Diplôme National du Brevet, Certificat d’Aptitude de Conduite en Sécurité, Baccalauréat…) illustrent la volonté et le travail des jeunes. Il s’agit, par cette cérémonie de félicitations, de saluer leur réussite et de continuer à les accompagner dans leur nouvelle vie professionnelle.

A l’occasion de cette journée, c’est aussi pour ces jeunes, l’occasion de découvrir Paris, avec des visites organisées le matin au Musée Grévin ainsi que dans les Salons de l’Hôtel de Ville. Un pass culturel et sportif leur sera également remis avec des tickets pour se rendre au cinéma, au cirque, et à un match de basket.

Citons également l’initiative du Conseil Parisien de la Jeunesse qui a investi samedi la place des Droits de l’enfant dans le 14e arrondissement. Pour une série d’animation autour des Droits (fresques, jeux, stand d’information).

La Protection de l’Enfance à Paris, c’est :

– 5 300 jeunes accueillis dans des foyers et des familles d’accueil ;

– 4 500 enfants suivis à domicile pour une aide éducative ;

– un budget de plus 3à ?????à millions d’euros, (en augmentation de 45% depuis 2001) et plus de 5.000 professionnels départementaux et associatifs.