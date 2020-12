Rebonds TIH : Soutenir les entrepreneurs en situation de handicap

Listen to this article Listen to this article





Rebonds TIH : Un programme inédit en partenariat avec l’Agefiph pour soutenir les entrepreneurs en situation de handicap expérimentés face à la crise Covid-19

Par notre partenaire h’up. Pourquoi ce programme inédit baptisé Rebonds TIH ? Pendant toute la durée du confinement et au-delà, h’up a mené des actions au plus près des entrepreneurs en situation de handicap afin de déterminer leurs craintes vis-à-vis de cette période et leurs besoins associés.

La synthèse de l’enquête COVID-19 et des entretiens conduits par h’up auprès de plus de 70 entrepreneurs TIH ; des entretiens avec Andera Partners et Entrepreneur Invest ; une analyse du rapport « Etude des situations clients en contexte de crise sanitaire : synthèse du 30 juin 2020 » de l’ADIE ; des entretiens avec Réseau Entreprendre Paris et Second Souffle (spécialistes du rebond entrepreneurial), ont permis de mettre en évidence les principaux besoins auxquels répondra ce programme Rebonds TIH :

Faire face à la crise de trésorerie : Comment sécuriser l’exploitation / assurer la continuité de la production de mes produits / services ? Quels délais négocier avec mes fournisseurs ? Comment recouvrir mes créances clients ? À quel horizon suis-je en cessation de paiements et comment reculer cette échéance dans la perspective d’une reprise d’activité (aides exceptionnelles d’Etat, PGE, etc.) ?

Faire face à la crise de modèle : Comment réfléchir à moyen / long terme à ma stratégie d’entreprise ? Comment restructurer mon activité et repositionner les investissements ? Comment repenser mon modèle économique, voire faire « pivoter » mes activités ?

Faire face à la crise de confiance : Comment prendre du recul face à la situation de crise afin d’arbitrer et de prendre les décisions difficiles et nécessaires à la préservation de mon activité et/ou de ma santé ? Comment réinventer mon schéma relationnel et organisationnel dans ma vie d’entrepreneur en situation de handicap, à l’heure de la crise COVID-19 (télétravail, nouvelles technologies, relations avec mes collaborateurs à distance, etc.) ?



Rebonds TIH est un programme élaboré par l’AGEFIPH et h’up entrepreneurs à destination de 150 entrepreneurs TIH expérimentés ( plus de 3 ans d’activité, SIRET faisant foi) ayant pour objectif de les aider à rebondir suite à la crise sanitaire et économique. Action expérimentale en complément des dispositifs existants, Rebonds TIH se déploie sur une durée de 6 mois et repose sur la mobilisation de ressources exceptionnelles et la co-construction inter-réseaux de solutions innovantes et réactives dans un contexte de crise sanitaire et économique.

Il permet de bénéficier de l’accompagnement suivant :

Un entretien individuel avec votre consultant-référent h’up afin de réaliser un diagnostic approfondi de votre situation et de vos besoins de crise

Un parcours adapté à vos besoins de crise :

Mentorat de crise pour challenger son business modèle en binôme avec un mentor expert

pour challenger son business modèle en binôme avec un mentor expert ou Coaching de crise pour développer ses compétences, prendre du recul, trouver la juste posture face à la situation de crise, mieux s’entourer,…

pour développer ses compétences, prendre du recul, trouver la juste posture face à la situation de crise, mieux s’entourer,… ou Ateliers techniques avec un pool d’experts pour résoudre des problématiques telles que la crise de trésorerie,

avec un pool d’experts pour résoudre des problématiques telles que la crise de trésorerie, ou Formation opérationnelle à la méthode Agile pour tester et mettre en place rapidement un projet clé pour relancer son activité,

pour tester et mettre en place rapidement un projet clé pour relancer son activité, ou Mentorat Dirigeant + réalisé par des dirigeants pour des dirigeants,

réalisé par des dirigeants pour des dirigeants, ou d’être orienté vers un réseau partenaire pour un programme spécifique

Mais Rebonds TIH c’est aussi :

Une invitation à la journée inédite de formation et d’échanges « 24h pour rebondir avec mon handicap » (vendredi 29 janvier 2021) organisée en partenariat avec Second Souffle : tables-rondes, ateliers thématiques, experts, témoignages d’entrepreneurs ayant traversé des crises…

(vendredi 29 janvier 2021) organisée en partenariat avec Second Souffle : tables-rondes, ateliers thématiques, experts, témoignages d’entrepreneurs ayant traversé des crises… Un entretien individuel de mi-parcours avec votre consultant-référent h’up

avec votre consultant-référent h’up Une invitation à participer à une série de webinaires sur des thématiques techniques et de développement personnel

Un entretien individuel final orienté mise en action avec votre consultant-référent h’up

Alors si vous êtes entrepreneur en situation de handicap avec au moins 3 ans d’activité, quel que soit votre statut juridique, et si vous souhaitez bénéficier d’un programme d’accompagnement concis, efficace, et rapproché, d’où que vous soyez en France, n’hésitez plus !

Pour plus d’informations, pour préparer votre dossier de candidature ou postuler, une seule adresse : https://h-up.fr/