Réactions ministérielles

Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports, et Rama Yade, secrétaire d’Etat chargée des Sports, se félicitent de la décision du Comité international paralympique d’ouvrir l’accès aux compétitions paralympiques aux sportifs handicapés mentaux. Les sportifs handicapés mentaux, qui ne participent plus aux Jeux paralympiques depuis plus de neuf ans, seront ainsi présents aux prochains Jeux d’été qui se tiendront en 2012 à Londres. Les ministres saluent le travail remarquable engagé depuis plusieurs années par la Fédération internationale de sport adapté, avec le soutien du Comité paralympique et sportif français et de la Fédération française de sport adapté, pour réintégrer les sportifs handicapés mentaux dans le mouvement paralympique.