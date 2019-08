Réaction de l’Unapei au verdict du procès en appel de Lydie Debaine

« Ce drame et son acquittement aurait été la preuve d’une société irresponsable face à l’isolement des familles de personnes handicapées » déclare Régis Devoldère, Président de l’Unapei.

Le procureur général de la cour d’appel de Versailles avait fait appel de l’acquittement, le 9 avril 2008, de Lydie Debaine, 65 ans, par la cour d’assises du Val-d’Oise du meurtre d’Anne Marie sa fille handicapée motrice cérébrale de 26 ans, commis en 2005, évitant ainsi « tout encouragement à l’atteinte volontaire à la vie des handicapés ». L’Unapei avait partagé son avis en considérant qu’il ne faut pas encourager ces actes en les laissant impunis.

En condamnant Madame Debaine à une peine d’emprisonnement de 2 ans avec sursis, la Cour d’appel a rappelé que mettre fin à la vie d’une personne handicapée, c’est commettre un crime à l’instar de toute personne. Le débat actuel sur l’euthanasie ne peut trouver une issue différente selon que la personne est handicapée ou pas.

La cour a toutefois heureusement tenu compte de la situation dramatique de cette mère confrontée à l’isolement face au handicap de sa famille.

Trop de drames sont dus à l’isolement des familles d’enfants handicapés, l’Unapei appelle à un véritable plan d’urgence pour que notre société ne laisse plus ces familles commettre l’irréparable. Celle-ci porte en définitive la responsabilité de cet échec de la vie et de la détresse d’une famille : elle ne peut se contenter de juger ces familles ni encore moins se dédouaner de sa propre responsabilité en les acquittant.

Anne-Marie avait été placée jusqu’à l’âge de 22 ans dans des établissements spécialisés avant de revenir chez elle en 2001, faute de place dans une structure adaptée. N’aurait-on pas évité ce drame si Anne Marie avait eu une place en établissement spécialisé avec la garantie d’un accompagnement de qualité ? L’Unapei demande encore une fois au gouvernement la création de places en établissements et services. L’Unapei recense dans son réseau un manque de 10 000 places pour les personnes les plus lourdement handicapées.

Doit-on attendre d’autres drames pour que cette question soit enfin résolue ?

2001: Anne, 39 ans, a jeté en 1998 son fils handicapé de 10 ans dans le port

2001: une mère a tué à coups de ciseaux sa fille de 39 ans, handicapée mentale

2003: Noëlle, 71 ans, a empoisonné son fils de 44 ans, handicapé mental

2006: Léonie, 80 ans, a tué sa fille de 41 ans, très lourdement handicapée

2007: Une mère de famille a étouffé son fils tétraplégique, …

A propos de l’Unapei

Crée en 1960, l’Unapei est le premier mouvement associatif français œuvrant pour la représentation et la défense des intérêts des personnes handicapées mentales. Les associations affiliées à l’Unapei agissent pour répondre aux besoins et aux attentes des personnes handicapées mentales, favoriser leur insertion et leur permettre de vivre dignement avec et parmi les autres.

Elle est un mouvement national qui fédère près de 600 associations présentes au niveau local (Apei, Papillons Blancs, Chrysalide, Envol…), départemental (Adapei, Udapei, Association tutélaire) et régional (Urapei).

L’Unapei en chiffres :

• 180 000 personnes handicapées accueillies

• 60 000 familles adhérentes des associations affiliées (+ 78 000 familles utilisatrices des structures mais non adhérentes)

• 3 000 établissements et services spécialisés

• 75 000 professionnels employés dans les associations et les établissements