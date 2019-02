RCH et maladie de Crohn : L’appli MICI Connect récompensée

L’appli MICI Connect dédiée aux patients touchés par des Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin a reçu le Prix Galien 2018

Un an et demi après son lancement par l’association Afa Crohn RCH France, « MICI Connect », la plateforme gratuite d’accompagnement personnalisé pour les malades de Crohn et de RCH, a reçu la médaille du Prix Galien 2018 catégorie « e-santé – applications et sites web ».

Cette plateforme réalisée pour les malades et imaginée par les malades propose de nombreuses informations sur les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) telles que la RCH et la maladie de Crohn, et des outils pratiques pour mieux vivre avec ces pathologies. Elle s’adresse également aux proches et aux professionnels de santé et compte aujourd’hui 4 400 inscrits. Application téléchargeable gratuitement sur IPhone et Android.

On rescence actuellement 5 millions de personnes touchées par les MICI dans le Monde, dont 3 millions en Europe, 250 000 en France, et dont 20% sont des enfants (moins 18 ans). Et on estime qu’il y a en France une personne diagnostiquée toutes les heures. Sachant que la proportion est légèrement plus élevée pour les maladies de Crohn que les RCH.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.miciconnect.com/