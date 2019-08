RATP : participez à une enquête de satisfaction !

Pour évaluer la qualité de service rendue sur les réseaux Bus et RER, la RATP recherche des personnes en fauteuil roulant afin de participer à l’enquête satisfaction qui se déroulera du 15 septembre au 15 novembre 2013.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire via :

– La boite mail, carnet.voyage@ratp.fr

– sur le site ratp.fr rubrique me déplacer / accessibilité des réseaux

– par courrier à Mission Accessibilité RATP, 19 Place Lachambeaudie, 75 012 Paris



http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_68922/enquete-de-satisfaction-ufr/