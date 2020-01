Rationnement des soins pour les personnes âgées

” Alors que le secteur de l’aide aux personnes âgées est notoirement sous-doté, et qu’il représente moins de 5 % des dépenses d’Assurance Maladie ;

Alors que les besoins et les attentes des personnes âgées sont de plus en plus importants, et légitimes ;

Alors que les exigences règlementaires et les ambitions qualitatives sont de plus en plus fortes ;

Alors que ce secteur est reconnu par tous comme un formidable vecteur de relance de l’économie, tant en termes d’emplois, directs ou indirects, non délocalisables, et équitablement répartis sur tout le territoire, qu’en termes de capacité d’investissement ;

Le Gouvernement répond en organisant le rationnement des soins dans de nombreux établissements, qui n’auront d’autre choix que de diminuer leurs effectifs ou de réduire la qualité de la prise en charge.

Le niveau très insuffisant des tarifs plafonds dans les établissements, qui vient d’être fixé par Arrêté, en application de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale, ne permettra en aucun cas d’atteindre les objectifs du Plan Solidarité Grand Age et du Plan Alzheimer présenté par Nicolas Sarkozy.

De plus, la mise en œuvre de ces tarifs plafonds ne tient aucun compte des démarches qualité initiées par les établissements, et qui étaient jusqu’alors au cœur de la contractualisation avec l’Etat.

Ces décisions, en totale contradiction avec les annonces politiques volontaristes du gouvernement, auront pour conséquence une baisse de la qualité de l’accompagnement des personnes âgées et une augmentation des tarifs à leur charge.

La FNAQPA demande au gouvernement d’utiliser tous les moyens dont il dispose pour :

– privilégier une convergence tarifaire vers le haut, pour que les établissements sous-dotés rattrapent leur retard, dès 2009, comme le permettent les moyens votés par le Parlement ces dernières années ;

– rehausser sensiblement le niveau des tarifs plafonds pour permettre la mise en œuvre des Plans Solidarité Grand Age et Alzheimer, qui prévoient des objectifs de ratios de personnel en établissements allant de 0,8 à 1 contre 0,56 actuellement.

Au lieu de chercher des économies de bout de ficelle sur le dos des personnes âgées en perte d’autonomie, le gouvernement serait bien inspiré de s’appuyer sur des établissements et services porteurs à la fois de développement économique et de lien social, et de mettre enfin en cohérence ses actes et ses discours.

Contact :

Didier SAPY Directeur FNAQPA (Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées)

tel: 06 85 07 30 88