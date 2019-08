Ratification en cours du protocole de la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif aux tests génétiques

La convention pour « la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine », signée par la majorité des états membres du conseil de l’Europe, énonce les principes fondamentaux applicables à la médecine et aux nouvelles technologies de biologie humaine et de médecine. Un protocole additionnel à la convention et relatif aux tests génétiques à des fins médicales a été adopté par le Comité des ministres en mai 2008.

Signé par trois états membres du conseil (Finlande, Luxembourg et Moldavie), son entrée en vigueur requiert la ratification par cinq nouveaux états. Le résumé de la convention précise que ce nouveau protocole « définit des principes ayant trait notamment à la qualité des services génétiques, à l’information et au consentement préalable ainsi qu’au conseil génétique. Il établit des règles générales pour la conduite des tests génétiques. Il traite ainsi pour la première fois au niveau international des tests génétiques en accès direct dont l’offre commerciale pourrait s’accroître à l’avenir. Il précise les conditions dans lesquelles des tests peuvent être effectués sur des personnes n’ayant pas la capacité de consentir. Sont également couvertes la protection de la vie privée et le droit à l’information recueillie au moyen des tests génétiques. Il aborde enfin la question du dépistage génétique. »

(Source orphanews)