Rapport Jacob :des propositions pour améliorer l’accès aux soins des personnes handicapées

Le rapport « Un parcours de soins et de santé sans rupture d’accompagnement » pour améliorer l’accès aux soins et à la santé des personnes handicapées a été remis en juin par Pascal JACOB, président de Handidactique – I = MC2, à Marisol TOURAINE, ministre des affaires sociales et de la santé, et à Marie-Arlette CARLOTTI, ministre déléguée aux personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, à l’hôpital de Garches. Fruit d’un travail de près d’un an, qui a mobilisé l’ensemble des acteurs concernés (professionnels de santé, associations, administrations, collectivités territoriales…), ce rapport formule des propositions innovantes et concrètes, issues des bonnes pratiques mises en œuvre sur le terrain : Voir la synthèse : http://www.sante.gouv.fr/rapport-de-pascal-jacob-sur-l-acces-aux-soins-et-a-la-sante-des-personnes-handicapees.html