La 4e édition du forum « Paris de la diversité, du handicap et du premier emploi » se tiendra à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, le jeudi 18 juin 2009 de 9h00 à 18h00. Ce forum accueillera près de 200 entreprises proposant des offres d’emploi, tout en promouvant la diversité, l’égalité des chances, la lutte contre les discriminations et le handicap.