Randstad lance son 1er réseau d’agences référentes handicap

Randstad agit depuis près de dix ans en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. Aujourd’hui, le Groupe franchit un cap et lance son premier réseau d’agences référentes. Présent sur tout le territoire français, ce réseau répond à deux objectifs : fédérer l’expertise du Groupe pour favoriser l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés et démultiplier les actions de sensibilisation des entreprises à cet enjeu de société majeur.

Réparties dans toutes les grandes agglomérations françaises, les 25 agences du réseau mettront tout oeuvre pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Pour cela, Randstad les a toutes dotées d’équipements dédiés, tels que des logiciels informatiques permettant aux malvoyants de consulter les offres d’emploi.

Pour soutenir ce programme ambitieux, le Pôle Diversité du groupe a développé des programmes de formation ad hoc qui permettront d’apporter une réponse adaptée à chaque situation. Une approche pédagogique spécifique a été développée pour sensibiliser et informer les entreprises. Elle se traduit notamment par la création de modules de formation ou de sensibilisation, l’organisation de débats et de conférences. Les travailleurs handicapés peuvent également bénéficier de formations pour acquérir une qualification, monter en compétences et ainsi rentrer dans un processus professionnel stable.

Randstad a été la première entreprise de travail temporaire à signer une convention avec l’Agefiph en 2000. Depuis, cette convention a été renouvelée tous les 2 ans. Lors de la dernière convention présentant les ambitions pour les années 2010-2011, le groupe s’était notamment donné pour objectif de placer en entreprise des personnes en situation de handicap dites « senior » à hauteur de 30 % des délégations totales de travailleurs handicapés. A fin octobre 2010, l’objectif était atteint avec 36 % de travailleurs handicapés seniors délégués.

Au total, Randstad aura placé près de 25 000 travailleurs handicapés en entreprise, sachant qu’un collaborateur intérimaire handicapé sur deux est recruté en CDI à l’issue d’un contrat de travail temporaire. Abdel Aissou, Directeur Général Délégué du groupe Randstad France affirme : « Il s’agit à la fois de prendre en compte la situation particulière des travailleurs handicapés tout en s’assurant que nous les intégrons dans notre réseau au même titre que les personnes valides. Seule une mixité des publics permet vraiment leur pleine intégration dans le marché du travail. »

Randstad est aussi la première entreprise en France à avoir reçu de l’Etat le renouvellement de ses deux labels « Egalité Professionnelle » (novembre 2010) et « diversité » (mars 2010). Engagée de longue date dans la lutte pour l’égalité des chances, Randstad a participé à l’élaboration de la norme et du Label Diversité, avant d’être l’une des sept premières entreprises auditées et labellisées Diversité en janvier 2009.

De nombreuses actions viennent concrétiser cet engagement pour faire en sorte que les talents soient les seuls critères de choix en matière de Ressources Humaines.

