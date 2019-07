Randstad : Au plus près du terrain pour une meilleure insertion

Nous avons eu l’occasion de rencontrer Philippe Bouchard, responsable diversité et mission handicap du groupe Randstad France. Il nous donne le point de vue d’un des leaders du recrutement sur la situation de l’emploi des personnes handicapées.

Que pensez-vous de la situation actuelle de l’emploi de personnes handicapées ?

Nous constatons un léger fléchissement, amorcé il y a 3 ans. Ce constat est d’abord le reflet de l’activité du travail temporaire. Cependant, malgré la crise, nous avons réussi à déléguer chaque année près de 3 000 personnes en situation de handicap. Cela témoigne de notre capacité à recruter sur la seule base des compétences.

Comment expliquez-vous ces bons résultats au vu de la situation économique actuelle ?

Nous menons auprès de nos clients et partenaires une politique de sensibilisation fondée sur la déconstruction de certains stéréotypes. La plupart des handicaps ne sont pas visibles et, très souvent, l’aménagement du poste permet de surmonter le handicap. En parallèle, reconnaissons que de plus en plus d’entreprises sont ouvertes au recrutement de personnes handicapées.

Pourriez-vous nous détailler certaines de vos actions de sensibilisation ?

Nous développons depuis plusieurs années un réseau d’agences référentes au sein desquelles travaillent des personnes engagées dans la sensibilisation des agences de la même région. Cela permet ainsi de démultiplier l’expertise de notre groupe en matière de handicap. Ce réseau agit au cœur des bassins d’emplois dans les régions afin d’apporter une réponse personnalisée aux clients.

Mais nous allons aussi au-delà de nos engagements légaux en travaillant avec les associations représentatives des grandes familles de handicap. C’est le cas de la Fédération des Aveugles de France, avec qui nous avons créé des guides pour faciliter le travail avec des personnes aveugles. Nous avons fait de même avec l’association Autisme France et la Fédérations des Dys. Parmi ces associations figurent également nos partenaires historiques, tels que L’Adapt, avec qui nous organisons prochainement un Handicafé dédié aux métiers du bâtiment.

Vous avez évoqué un important projet, que pouvez-vous nous en dire ?

Effectivement nous allons lancer le 30 mars, en partenariat avec l’Agefiph Emploi, une session de formation au métier de consultant d’agence intérim. C’est avant tout une formation qui se fait sur le terrain, mais nous avons décidé de la mettre en forme pour la partager avec des personnes handicapées, qui en retireront un titre professionnel de niveau IV en commercial.

Autre projet intéressant, en Poitou-Charentes. En partenariat avec les Cap Emploi, nous allons créer une dynamique particulière avec l’objectif de générer 15 embauches de travailleurs handicapés dans les entreprises de la région sur 2014.

Comme vous pouvez le constater, nous travaillons au plus près du terrain, aux côtés de nos clients et de nos partenaires. Une multitude d’opérations terrain nous permettent de sensibiliser efficacement nos clients et nos collaborateurs.

C’est ainsi que, depuis 2002, nous avons délégué 35 000 travailleurs handicapés dans tous les secteurs d’activités et à tous les niveaux de poste. C’est très significatif et cela nous a permis de dresser le constat suivant : Plus le niveau de qualification est élevé, plus les personnes cherchent à cacher leur handicap, et plus elles utilisent les réseaux sociaux pour se faire connaître auprès des entreprises. Cela leur évite de parler de leur handicap.

Les réseaux sociaux ne jouent encore qu’un rôle mineur dans le recrutement des personnes en situation de handicap. Toutefois, nous les surveillons de près car il ne fait aucun doute qu’ils sont amenés à prendre une place de plus en plus significative.