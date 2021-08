Rampes d’accès : Axsol se lance dans une nouvelle aventure

Ecouter article Ecouter article





Axsol se lance dans une nouvelle aventure prometteuse et devient fabricant de rampes d’accès !

Axsol, spécialisée depuis 10 ans dans l’importation et la distribution de solutions innovantes d’accessibilité et de mobilité a fait l’acquisition de l’activité rampes de son fournisseur britannique Jet Marine. Axsol devient ainsi fabricant de rampes d’accès en fibre de verre et relocalise la production en France pour maîtriser la fabrication et créer de l’emploi sur son territoire.

Un pari sur l’avenir

Fin mars 2020, Jet Marine, société britannique qui fabrique des rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite, a déposé le bilan. Un coup dur pour Axsol distributeur exclusif en France dont ses produits représentent près de 20 % de son chiffre d’affaires. Surtout, Axsol a remporté, fin 2019, un appel d’offres important pour la fourniture de 450 rampes d’accès destinées à équiper le tramway de Bruxelles. En mars 2020, seules 50 ont déjà été livrées.

Après plusieurs échanges téléphoniques avec la direction de Jet Marine, Jean-Paul Mignard, PDG du groupe Axsol décide de reprendre l’activité et de la relocaliser en France. Le choix du « Made in France » s’imposait pour maîtriser la production. Un défi pour Axsol qui importe et distribue en exclusivité des produits depuis 10 ans, mais n’en a jamais fabriqué.

« Une incroyable opportunité car nous venions d’emménager à Trappes dans de nouveaux locaux suffisamment grands pour accueillir un atelier de fabrication. Et même si le contexte n’était pas le plus favorable, la prise de risque fait partie de notre ADN», précise Jean-Paul Mignard, qui connaît bien le sujet, ayant lui-même pris de gros risques pour créer Axsol.

De belles perspectives en France et en Europe

Les surcoûts de fabrication en France notamment avec l’impact du coût de la main d’oeuvre ne freinent pas la demande car les clients d’Axsol jouent pleinement le jeu du « Made in France ».

Une fois l’activité sécurisée en France, Axsol envisage de partir à la conquête de nouveaux marchés et notamment avec un retour vers les clients britanniques de Jet Marine, puis exportera vers le reste de l’Europe. Jean-Paul Mignard réfléchit déjà à la fabrication de nouveaux produits en fibre de verre. D’ici à fin mars, cette activité aura permis la création d’emplois équivalent à 3 temps pleins. L’entreprise prévoit une augmentation de ses effectifs de l’ordre de 10 à 15 % d’ici 2 ans.

AXSOL

45, avenue Georges Politzer

78190 Trappes

Site web : https://www.axsol.fr/

Tél. 01 76 78 19 59

En photo : AXSOL dispose d’une très large gamme de rampes (seuil, bâtiment, chargement etc.).