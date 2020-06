Traverser l’Atlantique à la rame : c’est l’aventure dans laquelle se sont lancés quatre militaires britanniques grièvement blessés en Irak et en Afghanistan. Ils ont pris le large en décembre, depuis l’archipel espagnol des Canaries, accompagnés de deux autres militaires valides. Leur objectif ? Récolter des dons. Le périple de 5 000 kilomètres devrait mener l’équipe jusqu’à l’île de la Barbade, aux Caraïbes. Baptisé « Row2Recovery » (Ramer pour guérir), la traversée doit durer entre 50 et 60 jours, en fonction des conditions climatiques. L’équipe espère récolter plus de 1,16 million d’euros en dons que les militaires destineront à trois organisations caritatives s’occupant de soldats blessés. Ils ont déjà reçu près de 700.000 euros en promesses de dons.