Rallye du Haut-Lignon : le handicap au volant

Ecouter article Ecouter article





Ce samedi 18 septembre 2010, sport et handicap feront la route ensemble. Pour le Rallye du Haut-Lignon, au Chambon, Syvie Dorget et Christophe Bernard, deux personnes en situation de handicap, vont s’initier au joie de la glisse sur asphalte. Le 17/09/2010 Le sport n’est pas seulement synonyme de compétition. On n’imagine pas le nombre de disciplines praticables lorsque l’on est en situation de handicap. Beaucoup de personnes handicapées ignorent même qu’elles peuvent pratiquer une activité sportive. Et pourtant, ce week-end, lors du du Rallye du Haut-Lignon, deux personnes en situation de handicap vont s’initier au joie de la glisse sur asphalte. Syvie Dorget et Christophe Bernard vont donc devenir copilote le temps d’une spéciale.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du dispositif d’intégration mené par la DDCSPP (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports) de Haute-Loire et le Conseil Général. En effet, les associations du secteur du Haut-Lignon vont ouvrir leur porte aux personnes en situation de handicap : tennis, pétanque, karaté et judo.

Cette initiative prouve pour Pierre Emmanuel Baruch, conseiller Sport, Jeunesse et Handicap de Haute Loire au DDCSPP 43 que la pratique de loisirs intervient comme un acteur privilégié d’insertion et de réhabilitation. Selon lui, “c’est un excellent moyen de cultiver le lien social entre personne en situation de handicap et personnes valides. Les loisirs, au sens large, favorisent l’épanouissement personnel et permettent de développer, notamment chez les jeunes, l’esprit d’équipe et le sens du dépassement de soi.”

Cette initiation a pu se mettre en place grâce au partenariat entre le club Handisport du Puy, La communauté de communes du Haut Lignon, La DDCSPP, le CG et L’ISI (Isere Sport Insersion). ISI reprend à son compte la lutte contre l’exclusion en engageant dans des compétitions sportives « classiques » des équipes mixtes composées de personnes valides et handicapées et met en avant l’esprit de solidarité et l’émulation de tous ses membres. (source Zoom 43)