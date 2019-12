Rallye automobile et handicap : en attendant le jour J…

Engagés comme copilotes dans l’épreuve de régularité du Tour de Corse historique qui se courra du 5 au 8 octobre, une quinzaine de jeunes usagers du Groupement de coopération sociale et médico-sociale A Stella se sont retrouvés lundi matin sur les routes de Corse du Sud pour un test grandeur nature.

Parents, enfants, éducateurs et partenaires, tous étaient dans les starting-blocks. Et ni la pluie ni le vent n’ont entamé le moral et l’impatience des troupes. Accueillie généreusement par Yves Loubet, parrainée par l’Association pour une Fondation de Corse, cette initiative a pour objectif « d’aider de façon ludique des jeunes en situation de déficience intellectuelle ou de trouble du comportement à développer leur autonomie et leur sens des responsabilités » confie Benoit Cousin, président de l’association Handi Rally Passion sur laquelle s’appuie cet évènement.