Rail : la Deutsche Bahn s’équipe

Les chemins de fer allemands vont recevoir de nouveaux trains Bombardier Talent 2 qui seront déployés, dès 2011, sur le réseau « E-Netz » (réseau électrifié) de la région de Franconie. Le réseau pose, dans cette région, des défis particuliers, la hauteur des quais variant d’une gare à l’autre et chaque rame aura donc des points d’entrée à deux hauteurs différentes, chacun doté d’un marchepied coulissant pour combler l’écart entre le quai et l’entrée.

Des caractéristiques exceptionnelles

« Le train Talent 2 se fonde sur un concept de véhicule innovant grâce à sa conception modulaire qui offre une grande souplesse dans la configuration des trains. Voilà un grand avantage par rapport aux caractéristiques exceptionnelles du réseau”, a expliqué Stephan Krenz de Bombardier Transport. Les rames, de deux à six voitures, pourront être dotées d’une grande variété de modules techniques, selon qu’elles seront utilisées sur des lignes de banlieue ou pour le service régional express. Leur aménagement intérieur ainsi que l’espace qu’elles offrent pour s’y déplacer, donneront aux voyageurs une sensation de liberté et un sentiment de sécurité.

Accessibilité maximale



Les voyageurs malvoyants, malentendants ou à mobilité réduite tireront parti de panneaux tactiles pour toutes les commandes, ainsi que de l’information-voyageurs audio et visuelle dans l’ensemble du train. Tous les points d’accès seront dotés d’un marchepied coulissant qui comble l’écart entre le quai et la voiture, ce qui facilitera l’embarquement et le débarquement des voyageurs dans les gares aux quais d’une hauteur inférieure à la hauteur normale de 800 mm des entrées. Dans toutes les configurations, le train disposera d’une entrée spéciale d’une hauteur de 598 mm pour fauteuils roulants qui mènera à une large aire multifonctionnelle. Les toilettes à bord seront également conçues pour les gens à besoins spécifiques.