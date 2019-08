Quinze ans de chant choral avec « Mille choeurs pour un regard »

En Mars prochain, des milliers de choristes vont enchanter salles et églises autour de centaines de concerts donnés partout en France pour entonner l’arrivée du printemps et fêter l’opération “Mille choeurs pour un regard ». Gilbert Montagné parraine pour la deuxième fois l’association RETINA FRANCE* qui finance la Recherche Médicale en Ophtalmologie et offre aux chorales participantes sa chanson « Mille chœurs, un regard », hymne symbolique et paroles pleines d’espoir pour tous ceux qui perdent la vue.

« Ensemble on va lutter, ensemble on va chercher, ensemble on va gagner, le droit de triompher de la pénombre… »

Le Président de Retina France, Mr Jean-Jacques Frayssinet, atteint lui-même d’une maladie de la vue, la Retinite Pigmentaire, fait savoir à toutes les chorales que les dossiers de l’opération sont prêts et invite les chorales à s’inscrire dès aujourd’hui auprès de l’association :

« La Recherche Médicale en Ophtalmologie a besoin de tous, il faut s’unir pour vaincre les maladies de la vue et c’est grâce aux choristes bénévoles que l’association peut chaque année soutenir de nombreux programmes de recherche. En 2009, grâce aux dons et aux recettes des concerts, c’est plus d’1.400.000 euros qui sont affectés directement à la Recherche. »

Rappelons que « Mille chœurs pour un regard » est placé sous le haut patronage des Ministères de la Santé, de la Culture et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Ce sont près de 2 000 chorales qui ont participé au printemps 2009 à cette opération en donnant 700 concerts, l’association en espère beaucoup plus en mars 2010 pour consacrer tous ensemble les 15 ans de « Mille chœurs pour un regard ».

Pour toutes les chorales qui souhaitent participer ou avoir des renseignements: www.retina.fr ou par téléphone 0 810 30 20 50