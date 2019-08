Le site d’offre d’emploi sourcea.fr organise sa quinzaine Emploi et Handicap jusqu’au 17 mai. A l’autre bout du clavier, des recruteurs de tous les secteurs : Areva, Groupe Crédit du Nord, Conforama, Simply Market, B2R… Le site propose également une mine d’informations sur l’emploi des personnes handicapées, leurs droits, leur situation et des avis d’experts en partenariat avec l’Adapt et l’Agefiph.