Quinzaine du commerce équitable, 10e édition !

Jusqu’au 23 mai, dans toute la France, la quinzaine du commerce équitable ouvre une fenêtre sur un monde qui ne se résigne pas à tout sacrifier aux valeurs marchandes. En dix ans, depuis 2001 date de la première quinzaine du commerce équitable, la notoriété de cette approche commerciale respectueuse du lien entre producteurs consommateurs est passée de 9 à 95 % (sondage Ipsos 2009).

Des manifestations seront organisées dans toute la France jusqu’au 23 mai sous l’égide de la Plate forme pour le commerce équitable (Pfce) qui regroupe 39 structures et associations se fixant pour objectifs de garantir l’autonomie et la dignité des producteurs du Sud et de plaider en faveur d’un changement dans les règles du commerce international conventionnel. Une démarche qui se développe aussi avec des producteurs confrontées aux mêmes problèmes dans les pays du Nord.

Expositions, marchés, repas, dégustations, rencontres débats, projections, animations festives, etc., sont au programme de la quinzaine et on peut connaître les manifestations qui sont prévues près de chez soi en consultant le site spécialement conçu pour l’occasion. (Source viva)