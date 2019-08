Quille lance le Handi-Tour : pour une plus grande intégration professionnelle des personnes handicapées

Le 22 octobre, Quille, première filiale régionale de Bouygues Construction, lance le Handi Tour, une opération dont l’objectif est de sensibiliser au Handicap l’ensemble des collaborateurs de la société.

Parrainé par Florence Gravellier, joueuse de tennis médaillée aux jeux Paralympiques de Pékin, le Handi Tour consiste en une journée d’information et de sensibilisation organisée, dans un premier temps, au siège de l’entreprise à Rouen, puis déclinée sur les principaux chantiers de QUILLE en Normandie et en Picardie, soit plus de 2000 personnes touchées.

L’engagement de QUILLE pour une plus grande intégration professionnelle des personnes handicapées s’inscrit dans une volonté forte de l’entreprise d’œuvrer durablement en faveur de la diversité. Ainsi, QUILLE a signé différents accords d’entreprise complémentaires en faveur de l’égalité homme/femme, l’intégration des personnes handicapées, le pluralisme et la diversité des origines et l’emploi des seniors.

LE HANDI TOUR : UNE JOURNEE POUR APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE

Conçue en partenariat avec différentes associations et acteurs institutionnels du handicap (Association Réagir et Courir Avec mon Diabète, Association Régionale pour les Déficients Auditifs, Association des Paralysés de France, Association d’Appui aux Déficients Visuels, Handisup, Centre du Belloy de l’Oise), la journée d’information du Handi Tour de QUILLE est articulée autour de deux axes afin que chacun puisse apprendre à son rythme et en fonction de sa propre sensibilité :

• les tables rondes

Animées par des professionnels spécialistes du sujet (médecins, ergonomes, membres d’associations…), elles traitent de différents thèmes tels que “Définir & imaginer le handicap”, “Handicap, formation & emploi”, “Accueillir un travailleur handicapé”, “Handicap & maintien dans l’emploi”…

• les ateliers

Rythmant la journée, ils ont pour objectif de sensibiliser de manière concrète au handicap chaque participant : “Initiation à la communication avec les sourds”, “Défi en fauteuil roulant”, “Parcours de motricité”, Déjeuner dans le silence”, “Déjeuner dans le noir”, “Déjeuner avec lunettes déformantes”…

Lancé le 22 octobre au siège de QUILLE à Rouen, le Handi Tour sera décliné et adapté ensuite sur les principaux chantiers de l’entreprise en Normandie et en Picardie.

UN ENGAGEMENT SUR TOUS LES ASPECTS DE LA DIVERSITE

Quille a conclu 4 accords avec ses partenaires sociaux concernant la diversité. Ils concernent :

• l’intégration des personnes handicapées

Agréé par la Direction du Travail et de l’Emploi, cet accord pose les bases d’un plan d’actions autour de quatre domaines spécifiques : l’embauche, l’insertion et la formation, le maintien de l’emploi et/ou dans l’entreprise en cas d’inaptitude, la collaboration avec le secteur du travail protégé et adapté. Dans ce cadre, QUILLE a d’ores et déjà recruté 4 personnes en CDI, intégré

2 apprentis en CAP Béton Armé, signé 50 conventions de stage, étudié

50 dossiers de maintien dans l’emploi et développé des partenariats avec différentes écoles et associations régionales et nationales ;

• la promotion et le respect de la diversité ethnique, culturelle et sociale

Cette volonté s’est traduite par la signature de la Charte de la Diversité en avril 2007. A ce jour, QUILLE compte plus de 25 nationalités différentes dans ses effectifs. En continuant à favoriser le pluralisme et la diversité dans ses recrutements et la gestion des carrières, QUILLE choisit le progrès. Cette démarche apporte plus de performance à l’entreprise et plus de qualité dans ses relations sociales. L’objectif de la Charte de la Diversité est double : d’une part, garantir la promotion et le respect de la diversité culturelle, ethnique et sociale dans les équipes et dans l’organisation et, d’autre part, communiquer concrètement sur les actions entreprises en matière de diversité ;

• l’emploi des seniors

Le 29 mai 2008, QUILLE a conclu un accord d’entreprise volontariste sur l’emploi des seniors. Naturellement inscrite dans les valeurs de l’entreprise, la mixité des âges est un élément de compétitivité et de pérennité pour QUILLE. L’accord signé s’appuie sur plusieurs thèmes : la gestion des carrières et des compétences, l’accompagnement des fins de carrières et l’atteinte d’objectifs en pourcentage de l’effectif, de collaborateurs âgés de 55 ans et plus ;

• L’égalité homme/femme

En signant un accord avec ses partenaires sociaux, QUILLE s’engage en matière de recrutement et d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Cet accord fixe les objectifs et les moyens en terme d’équilibre vie privée – vie professionnelle (individualisation des horaires, temps partiel choisi, garde d’enfants…), d’équité de la rémunération, d’évolution de carrière et d’accès à la formation. En octobre 2008, Quille a été la première grande entreprise du BTP en France à obtenir le label Egalité Homme/Femme décerné par l’AFAQ-AFNOR.

